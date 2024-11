Calcinacci dal soffitto, il palazzetto chiude per mesi

Il palazzetto dell’Omnicomprensivo di Vimercate chiude e la Dipo è costretta, ancora una volta, a lasciare le mura amiche, pare per un lungo periodo, e a cercarsi una nuova casa.

Una doccia fredda per la società di basket di Vimercate che già da qualche settimana ha traslocato, per le partite casalinghe, alla palestra di Burago ed è tornata ad allenarsi, tra mille difficoltà, nella storica sede della scuola "Da Vinci".

"Dipo" beffata

Tutto colpa del distacco di alcuni calcinacci dal soffitto dell’impianto sportivo del centro scolastico di via Adda. La società di basket aveva finalmente trovato qui, almeno per la prima squadra che milita nel campionato "Dr1", una struttura adatta e omologata per lo svolgimento delle partite casalinghe. Così non era per la palestra della "Da Vinci". Circostanza che aveva costretto la società negli anni scorsi a trasferirsi più volte tra le palestre del territorio, in attesa di un nuovo palazzetto comunale fino ad oggi rimasto solo sulla carta.

La convenzione tra Comune e Provincia

Il trasloco all’Omnicomprensivo è stato il frutto della convenzione sottoscritta, a seguito di un importate riqualificazione dell’impianto (che a quanto pare però non aveva interessato il soffitto), nel 2023 tra la Provincia di Monza e Brianza, proprietaria del Polo scolastico, e l’Amministrazione comunale di Vimercate che di fatto si è presa in carico la gestione negli orari extrascolastici con la facoltà di affidare gli spazi alle società sportive cittadine.

Il distacco di calcinacci e la chiusura

Tutto bene e tutti contenti per un anno circa, come detto; fino a qualche settimana fa, quando dal soffitto si erano staccati alcuni calcinacci finiti sul campo. Una cosa da nulla, sembrava. Ed invece la Provincia ha voluto vederci chiaro chiudendo l’impianto. Uno stop che si sperava fosse provvisorio, giusto il tempo di mettere "una pezza" al soffitto.

Stop di mesi

Ed invece i successivi sopralluoghi effettuati dai tecnici hanno fatto emergere la necessità di intervenire con il rifacimento del soffitto e la posa di una rete contenitiva per evitare ulteriori distacchi. Un problema che colpisce pesantemente anche le scuole superiori del centro scolastico che non potranno più contare la mattina, fino a data da destinarsi, sulla palestra più grande del complesso.

La vicesindaco: "L'intervento spetta alla Provincia"

"Per l’intervento di sistemazione servono risorse che la Provincia sta cercando - ha spiegato la vicesindaco di Vimercate, Mariasole Mascia - Nel frattempo ci siamo interfacciati con la Dipo e abbiamo trovato una soluzione provvisoria alla palestra di Burago, omologata per le partite de campionato, garantendo anche un contributo comunale per l’affitto. Alla luce della situazione non credo che la prima squadra possa tornare al palazzetto per la stagione sportiva in corso".

La rabbia del presidente

Lo sa bene il presidente della Dipo basket Dario Colombo che la scorsa settimana aveva già affidato uno sfogo alle pagine sportive del Giornale di Vimercate: