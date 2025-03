Calcio amatoriale, due trasferte in cantiere

La stagione di calcio amatoriale degli “Amici della Brianza - Rappresentativa Italian Friends” è alle porte e, ancora una volta, gli “appassionati calciofili” brianzoli (e non solo) non smettono di stupirci con le loro iniziative uniche e ricche di pura passione calcistica.

Gli eventi della squadra amatoriale

La squadra "Amici della Brianza", composta da calciatori residenti a Biassono, Casatenovo e Vedano al Lambro, ha già alle porte due trofei e tornei, che vedranno coinvolta la celebre compagine amatoriale brianzola: il primo appuntamento sarà in Scozia, a Edimburgo, il 26 aprile 2025, dove nella capitale scozzese, la sfida che si presenta già come “...un sogno impossibile, realizzato...”, sarà contro le “Old Glories” Heart of Midlothian, squadra che milita nel campionato di Premiership Scozzese, fondata nel 1874.

Altro evento già programmato sarà invece ad Assisi, dove si svolgerà il torneo triangolare “Uniti per il Serafico”, dove il 5 luglio 2025 presso lo stadio comunale di Spello (Perugia), i sorprendenti Amici Brianzoli, sfideranno una selezione della Nazionale Prefetti e una sorta di Dream team, composta da vecchie glorie del campionato di serie A, ed ex ciclisti professionisti.

Il fine sociale

Per entrambe le competizioni, i ragazzi brianzoli hanno ancora una volta pensato di legare i loro eventi a un concreto contributo sociale e benefico; infatti, in entrambe le occasioni verranno messe all’asta le maglie originali autografate, dei campioni Lautaro (per trofeo di Edimburgo) e ancora di Lautaro, Leao e Yildiz per il triangolare di Assisi. I ricavati andranno devoluti completamente in beneficenza.

Il presidente Fabio di Pasquali

Alcune dichiarazioni dei protagonisti in vista dei prossimi eventi. Fabio Di Pasquali (Presidente ADB’s & RIF’s): "Il calcio come vettore sociale e di aggregazione. E' un onore poter utilizzare la nostra visibilità, con le nostre azioni benefiche. Il trofeo nella capitale scozzese a Edimburgo “Hearts without Borders”, rappresenta un’occasione fantastica e di buon cuore; cuori che appunto andremo a unire a quelli celebri degli Hearts, in un’azione benefica che fa onore a tutti noi e della quale siamo fieri".

Il team manager

Umberto Floriani (team manager ADB’s & RIF’s): "Ogni nostra iniziativa ha sempre il sapore genuino della passione e dell’aggregazione; non vedo l’ora di essere in terra scozzese e di poter scrivere questo ennesimo e unico capitolo delle nostre esperienze amatoriali".

Lo storico consigliere

Giulio Giacometti (storico consigliere degli ADB’s & RIF’s): "Ormai di anno in anno siamo sorpresi e orgogliosi per tutto ciò che siamo stati capaci di fare e dove ci hanno portato le nostre iniziative".

Il capitano

Ergis Topanxha (capitano ADB’s & RIF’s): "Sono onorato in ogni occasione di rappresentare la mia nazione natale, l’Albania, che porto sempre nel mio cuore in ogni nostro trofeo ed evento. È stimolante poter fare qualcosa per gli altri e poter oggi dare dei contribuiti concreti alle associazioni per le quali riusciamo a fare le nostre aste benefiche".

Il portavoce Heart of Midlothian

Scott Wilson (portavoce Heart of Midlothian): "Nell’occasione del trofeo “Hearts without Borders” avrò l’immenso piacere di aggregarmi alla compagine italiana, giocando come portiere. Un piacere infinito aver collaborato con Fabio nell’organizzazione dell’evento nella mia Edimburgo e in terra scozzese. Si parlerà per tanto tempo di questa iniziativa. Viva l’amicizia".

Il rappresentate Arrentela – Portogallo

Josè Pereira (Rappresentate Arrentela – Portogallo): "Che emozione ancora una volta essere presente con gli amici italiani, a rappresentare la mia nazione in questa trasferta unica nel suo genere".

Quelli del venerdì

Totò La Marca (Quelli del venerdì – Ravanusa – AG-): "Non mi stanco mai di sposare ogni iniziativa del mio amico Fabio e poter così portare oltre confine il nome di Ravanusa e della Sicilia intera. Sarà una esperienza indimenticabile".

L'asta benefica

Per partecipare alle due aste (Edimburgo ed Assisi), si deve inviare la propria offerta a Fabio Di Pasquali, mediante messaggio Whatsapp o e-mail ai seguenti contatti: 335 6020671 – fabio.dipasquali@gmail.com.