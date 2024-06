Calcio e rugby si scambiano i campi di gioco

La "Leon" si prende il campo da rugby, i "Pirati" quello da calcio.

Scambio di campi

Il calcio in via degli Atleti, il rugby in via Lodovica, a Oreno. Con un atto di indirizzo approvato nella seduta di martedì 11 giugno la Giunta di Vimercate ha predisposto una riorganizzazione della collocazione delle attività sportive nei due principali centri della città.

Un polo del calcio in via degli Alteti

"L'intento è di destinare il centro sportivo di via Lodovica agli sport cosiddetti “minori”, concentrando l’attività calcistica dell’AC Leon in via degli Atleti - fa sapere l'Amministrazione - Intento che era alla base del progetto di riqualificazione del centro sportivo di Oreno, già commissionato e predisposto nel 2022, proprio per consentire la partecipazione a bandi e ad altre opportunità di finanziamento".

A Oreno rugby e atletica

“La nostra intenzione di portare in via Lodovica (a Oreno, ndr) sport come il rugby e l’atletica, destinando al calcio l’area in via degli Atleti - spiega la vicesindaco Mariasole Mascia - viene incontro alle indicazioni e alle esigenze emerse nell’interlocuzione con le due società che attualmente gestiscono questi impianti.”

L'AC Leon sta infatti concentrando e sviluppando la propria proposta sportiva principalmente presso l'impianto di via degli Atleti, anche attraverso forti investimenti, sulla base di masterplan approvati dalla Giunta, mentre Pirati Rugby (che ha una convenzione in scadenza sulla stessa area di via degli Atleti) avrebbe necessità di uno spazio più adeguato alle finalità e agli obiettivi di crescita sportiva dei suoi iscritti, essendo quello attuale carente di spazi per il terzo tempo, di locali tecnici e di spogliatoi".

"In accordo con le società interessate - prosegue la nota del Comune - si andrà pertanto ad intervenire sulla convenzione in essere con AC Leon per consentire a quest’ultima di gestire due aree contigue, mentre gli spazi di via Lodovica, più idonei dal punto di vista delle dimensioni e delle caratteristiche tecniche, saranno destinati al rugby e all’atletica".

"A caccia di finanziamenti per dare il giusto spazio anche all'atletica"