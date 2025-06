Calcio e solidarietà, tutti in campo per ricordare "Sissi"

Tutti in campo per ricordare "Sissi". Nell’ambito delle proprie iniziative aventi ad oggetto la raccolta fondi da destinare a enti che operano in campo oncologico, l’Associazione Sissi di Monza organizza un triangolare di calcio che si disputerà domani, sabato 28 giugno, al campo della Cosov di Villasanta.

Tutti in campo per ricordare "Sissi"

L'appuntamento con il torneo, giunto quest'anno all'ottava edizione, è al campo di via Vittorio Veneto per le 18. Tre le formazioni che si sfideranno durante la manifestazione: la Nazionale Italiana Farmacisti, il Team Cavalleros e la squadra dell'Associazione Sissi. Calcio d'inizio della prima partita (Sissi - Caballeros) fissato per le 18.15. La cucina, invece, aprirà i battenti alle 19.30 grazie ai "Carletti" di Villasanta.

Vince sempre la solidarietà

Il torneo proseguirà fino alle 20.15; poi, alle 21, spazio alle premiazioni. L'ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Scopo dell'evento, come sempre, è fare del bene. Un'occasione per stare insieme, divertirsi e contribuire a finalità benefiche, visto che il ricavato della manifestazione verrà utilizzato dall'Associazione Sissi, creata per ricordare la compianta Silvia Allegri, per sostenere enti e attività legate alla ricerca oncologica.