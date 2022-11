Caldaia guasta, il sindaco chiude la scuola

Scuola chiusa e alunni a casa oggi, mercoledì 30 novembre, a Carnate.

Scuola chiusa per un giorno

Nella giornata di ieri il sindaco Rosella Maggiolini ha firmato, in accordo con la dirigente scolastica Gabriella Fumagalli, un'ordinanza per chiudere la scuola primaria di via Magni.

Impossibile riparare la caldaia in poche ore

Tutta colpa della caldaia del centro scolastico che martedì si è bloccata. Impossibile ripararla in poche ore. Da ciò la decisione del primo cittadino di lasciare gli alunni a casa per l'impossibilità di "garantire - si legge nell'ordinanza - il confort minimo richiesto in termini di temperatura dell'ambiente nonché la produzione di acqua calda sanitaria".

La scuola riaprirà domani, 1 dicembre

I lavori di ripristino della caldaia dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, nella giornata di oggi, mercoledì, consentendo quindi la regolare riapertura della scuola per domani, giovedì 1 dicembre.