Calò inaugura il «giardino» per l'amato don Bruno

Omaggio

Taglio del nastro domenica per il parco dedicato allo storico parroco della frazione

Sarà una festa di Calò, frazione di Besana in Brianza, speciale quella di quest’anno. Partirà venerdì 11 per concludersi martedì 15 luglio; in mezzo, domenica 13, uno dei momenti clou: l’inaugurazione del riqualificato parco pubblico di via Pozzi, tra la chiesa parrocchiale e l’oratorio, intitolato a don Bruno Castiglioni, l’indimenticato sacerdote scomparso nell’aprile del 2018.

Il taglio del nastro

Il taglio del nastro è previsto dopo la messa delle 9,30 durante la quale saranno festeggiati i primi vent’anni di ordinazione sacerdotale di don Antonio Anastasi. Era il marzo dello scorso anno quando il Consiglio comunale votò all’unanimità la mozione presentata dal capogruppo della Lega Alessandro Corbetta per rendere omaggio a don Bruno, per ventisei anni parroco di Calò (dal 1981 al 2007) e per altri sei vicario parrocchiale (fino al gennaio del 2013, data del commiato ufficiale in una chiesa dei Santi Vitale e Agricola colma di fedeli in lacrime), dedicandogli l’area verde finita sotto i ferri dell’ambito del più ampio progetto di restyling del centro della frazione finanziato per la quasi totalità (100 mila euro) da Regione Lombardia.

Il programma della festa

Il ricco programma della festa prevede poi tre serate all’oratorio di buon cibo e divertimento. Cucina aperta dalle 19 (menù completo e prenotazioni sul sito della Comunità pastorale), venerdì 11 sono attesi sul palco i «Lemon Project», sabato 12 gli «Hangman» mentre domenica è prevista la grande tombolata. Sempre disponibili i gonfiabili per i più piccoli, mentre i più grandi potranno fare incetta di libri usati, pagandoli al chilo. Lunedì 14, alle 20,30, la recita di compieta e la processione eucaristica tra le vie Santi Vitale e Agricola, Ferrerio, Pessina e Acquistapace; martedì, la chiusura con la messa delle 20,30 a suffragio dei defunti in chiesa.