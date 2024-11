Novità in vista per la viabilità del centro a Burago. Nel corso delle prossime settimane infatti entrerà in vigore una novità che modificherà l’attuale assetto viabilistico, portando alla chiusura al traffico della piazza Matteotti tra il Comune e la Chiesa, rendendo tutta l’area tra il civico 13c e il civico 15 un’isola pedonale. La novità è stata lanciata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Valaguzza, che proprio nei giorni scorsi ha approvato una delibera di Giunta che spiega nel dettaglio le novità.

Cambia la viabilità a Burago: la piazza del centro diventa pedonale

«Il nostro scopo era quello di rendere il centro maggiormente vivibile per famiglie e bambini dal momento che la conformazione della piazza ci sembra idonea per questo tipo di utilizzo - ha spiegato il primo cittadino - L’idea era quella di riconsegnare ai nostri cittadini una piazza in cui sia possibile camminare tranquillamente senza preoccupazioni che passino auto».

Attualmente le automobili possono entrare all’interno della piazza, arrivando davanti alla chiesa e proseguendo tenendosela sulla sinistra ed arrivando sino al Comune, per poi immettersi sulla via Roma e poi proseguire per raggiungere la rotatoria all’incrocio su via don Minzoni, Largo Crocefisso e Vicolo Pozzo. Con il nuovo assetto viabilistico invece potranno continuare ad entrare dalla piazza ma una volta passata la chiesa, saranno costretti a girare subito a sinistra immettendosi sulla via don Minzoni.

Le parole del sindaco Valaguzza

«Le prescrizioni approvate entreranno in vigore non appena verrà pubblicata l’ordinanza della Polizia Locale che andrà a modificare la viabilità - continua Valaguzza - Ovviamente abbiamo preso in considerazione i passi carrai e gli stalli del carico scarico per i negozi che continueranno a garantire l’uscita dei residenti e il regolare rifornimento delle attività commerciali della piazza».

Quella dunque approvata per il centro non è però l’unica modifica viabilistica alla quale sta lavorando l’Amministrazione comunale. Proprio in queste settimane l’Esecutivo sta cercando di concentrarsi sulla zona industriale. L’area è quella di via Galvani, dove si trovano diverse attività produttive, oltre che l’isola ecologica cittadina.