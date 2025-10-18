L’incrocio maledetto della «Rovagnati», che nel corso degli ultimi dieci anni ha visto molti incidenti (su tutti i due sinistri mortali nei quali hanno perso la vita Francesca Fumagalli e Marinella Malacrida) finalmente messo in sicurezza.

Questo grazie a un intervento di sperimentazione partito in questi giorni e a cui hanno lavorato congiuntamente nei mesi scorsi il comandante della Polizia locale Mario Nappi e l’assessore alla Viabilità Luca Travascio con l’obiettivo di realizzarlo nel breve periodo.

Cambia la viabilità all’incrocio maledetto della Rovagnati

La sperimentazione potrebbe diventare definitiva in attesa di un intervento più drastico che prevede la realizzazione della rotonda a fagiolo, forse il prossimo anno. Per ora, dunque, nessun intervento strutturale, bensì modifiche alla viabilità sull’immissione delle auto all’incrocio che si trova all’altezza del benzinaio «Esso». La vera novità sta nell’introduzione di divieti che dovrebbero rendere il traffico più fluido e meno pericoloso per automobilisti, pedoni e ciclisti.

Il primo di una serie di interventi riguarda il divieto di svolta a sinistra in via San Martino per le auto e le motociclette che arrivano da Lesmo e che sono dirette verso Villasanta. Dunque per raggiungere la zona scuole e piscina gli automobilisti dovranno ora raggiungere la nuova rotonda realizzata da qualche anno all’altezza dello store cinese «Milano Home» e del supermercato «Md» per poi imboccare o via Parini oppure via San Martino.

Stesso discorso per coloro che arrivano dalla Cà Bianca, da via Resegone per intenderci. Oggi le auto che devono svoltare verso Lesmo (per poi magari svoltare a destra verso via San Martino) impegnano la carreggiata proprio nel centro, provocando spesso e volentieri un ingorgo viabilistico. Per questi ultimi con la nuova segnaleetica sarà consentita solo la svolta a destra verso Villasanta.

Anche per coloro che arrivano da via San Martino scatta l’obbligo di svolta a destra verso Lesmo. Dunque gli automobilisti diretti verso Villasanta dovranno imboccare via Carso e percorrerla per intero sino a confluire su via Casati.

Un intervento importante che si inserisce in un più ampio ventaglio di azioni intraprese dall’Amministrazione in tema di sicurezza stradale