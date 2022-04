Cambiano gli orari del Gelsia point di Trezzo e di Giussano

Dal 2 maggio

A Trezzo novità per tutto il mese di maggio, a Giussano riapertura con estensione degli orari

Novità in vista per gli utenti dei Gelsia point di Trezzo sull'Adda e di Giussano che per tutto il prossimo mese cambierà orari

I nuovi orari del Gelsia point

Dal 2 maggio all'1 giugno cambieranno gli orari di apertura del Gelsia point di Trezzo sull'Adda. Per tutto il prossimo mese lo sportello sarà a disposizione degli utenti il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 12.30, il mercoledì dalle 15 alle 17

A Giussano, invece, sempre da lunedì 2 maggio, ci sarà la riapertura dello sportello con estensione degli orari di apertura al pubblico. Sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 14, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18.

Resta sempre attivo il servizio “Salta la coda” per consentire ai clienti di prenotare il proprio ticket per l’accesso ai Gelsia point direttamente online dalla home page del sito gelsia.it, accedendo alla sezione Salta la coda.