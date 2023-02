Cambiano gli orari delle Messe delle quattro parrocchie della Comunità pastorale Sacro Cuore di Triuggio.

Nuovi orari delle Messe

"Il Consiglio pastorale unitario si è riunito per riflettere sulla qualità del celebrare nelle nostre comunità - si legge sull’informatore parrocchiale - Tra i punti rilevati si è notato come alla vigilia del sabato e alla domenica mattina gli orari delle celebrazioni si sovrapponessero. Si è così deciso di introdurre delle novità, che entreranno in vigore dal 25 febbraio, all’inizio della Quaresima. Lievi cambi di orario per offrire maggiore possibilità di scelta".

Novità in vigore dal 25 febbraio

Ecco i nuovi orari: a Canonica la Messa prefestiva sabato sarà celebrata alle 17.30, le Messe della domenica saranno alle 8 e alle 10. A Rancate non ci sarà la Messa prefestiva ma solo le Messe la domenica alle 10 e alle 17. A Tregasio la Messa prefestiva del sabato sarà alle 18, mentre domenica alle 8.30 e alle 10.30. A Triuggio sono previste quattro Messe: sabato alle 18.30, domenica alle 9, alle 11 e alle 18.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 7 febbraio 2023.