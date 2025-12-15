Cambio alla guida di “Io Scelgo Villasanta”, la civica rinnova il direttivo. Si è tenuta ieri, 14 dicembre, l’assemblea degli iscritti della lista di Villasanta con la presidente Silvia Manoni che ha aperto i lavori sottolineando come il 2025 sia stato un anno ricco di risultati, a partire dall’attività svolta nei sei Consigli comunali dell’anno attraverso mozioni e interrogazioni.

Ben 17 interrogazioni su temi quali scuole, case popolari, manutenzione delle strade, futuro dell’Ecomostro, gestione dei rifiuti, degrado di piazza Pavese, piazza Oggioni e nell’Area Feste, presenza di topi a Sant’Alessandro, politiche per il rilancio del commercio, eventi per il fuori GP, situazione dei residenti nella RSA e dei lavoratori comunali dell’asilo nido.

“Tutti argomenti sui quali la maggioranza e la Giunta hanno dovuto confrontarsi e fornire risposte, spesso anche operative. Il ruolo di Io Scelgo Villasanta si è così rivelato utile come osservatore e portavoce di molti cittadini che si erano rivolti al movimento per trovare una voce capace di far emergere disagi e situazioni che necessitavano – e spesso necessitano ancora – di interventi”

Tra le otto mozioni presentate, per lo più respinte, la presidente ha ricordato quella sul Besanino, che ha spinto la Giunta a occuparsi della paventata chiusura della stazione di Villasanta Parco durante i lavori di Pedemontana, e quelle sulla disabilità femminile e sulla toponomastica dedicata a donne illustri che, seppur bocciate, hanno comunque contribuito ad accendere una riflessione su questi temi.

L’attività fuori dall’aula

La presidente uscente ha poi richiamato alcuni successi ottenuti fuori dall’Aula consiliare, come la proposta di creare un comitato dedicato alle tematiche della disabilità, che ha portato alla nascita di Nuovi Orizzonti, promotore del convegno “Sport è integrazione”, tenutosi a maggio a Villa Camperio e che ha visto la partecipazione di operatori del settore, delle scuole e il patrocinio di Regione, Provincia e Comune. La presidente ha inoltre ricordato l’ideazione e la proposta della Casa delle Donne, ufficializzata lo scorso luglio e oggi operativa in piena autonomia rispetto al movimento.

Le sfide del prossimo anno

Poi uno sguardo alle sfide del prossimo anno:

“Il prossimo anno sarà dedicato all’approfondimenti di temi fondamentali per la città, in particolare sull’urbanistica e sul sociale, i due campi su cui l’Amministrazione si sta dimostrando più carente in termini di progettazione, di cura e di respiro verso il futuro. Area Nord, Area Feste, Lombarda Petroli, piazza Oggioni, Rossi Simeone, sono solo alcune aree critiche e fondamentali per il futuro, così come lo sono anche i temi legati agli anziani della RSA e del centro Diurno, alla situazione dei giovani abbandonati a se stessi e poi denunciati e ai bambini più piccoli che vivono in una struttura di asilo nido che si sta lasciando sempre più in mano ai privati”

La civica rinnova il direttivo

L’Assemblea ha poi votato il nuovo direttivo e i nuovi organi dirigenti, così composti: la nuova presidente è Graziana Migliozzi, mentre il suo vice è Davyd Andriyesh; il segretario è Corrado Farchioni, Silvia Manoni eletta tesoriera. I consiglieri invece sono: Luca Cesana, Sergio Labuz, Cesello Mattana, Gennaro Orizzonte, Marta Schiraldi, Franco Steiner. Entrano di diritto, in quanto eletti: Gaia Carretta e Vittorio Cazzaniga. Roberto Frigerio esce dal direttivo per dedicarsi al progetto legato a Nuovi Orizzonti, che cambierà la sua ragione da comitato ad associazione.