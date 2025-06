Cambio della guardia alla guida della Comunità pastorale "Madonna del Carmine" di Carnate, Usmate Velate e Ronco Briantino: dopo nove anni don Adelio Molteni lascia le quattro parrocchie e al suo posto arriverà don Cristiano Carpanese.

Cambia la guida della Comunità pastorale "Madonna del Carmine"

L'annuncio era nell'aria già da qualche tempo, ma con le prime messe di questo fine settimana è arrivata anche l'ufficialità da parte del vicario episcopale monsignor Michele Elli:

"Il nostro arcivescovo, mons. Mario Delpini, ha designato don Adelio Molteni, attualmente vostro parroco, nuovo responsabile della Comunità pastorale “SS. Nome di Maria” in Sirtori, Barzanò e Cremella - l'annuncio diramato nelle quattro chiese - Arriverà come parroco e responsabile della vostra Comunità pastorale don Cristiano Carpanese che concluderà anche lui il suo primo mandato come responsabile della Comunità pastorale in Cairate"

Don Adelio lascia dopo nove anni

Classe 1957 e nativo di Seregno, don Adelio è stato ordinato sacerdote nel 1981. La sua prima destinazione è stata quella di coadiutore degli oratori a Limbiate e poi nel 1997 è stato chiamato a guidare la parrocchia di Novedrate fino al 2008. Poi il trasferimento a Desio, nella parrocchia "San Pio X", del quale è stato responsabile e poi vicario. Infine l’arrivo a Carnate nel 2016, quando ha raccolto il testimone del compianto don Giovanni Verderio, che aveva raggiunto l’età della pensione. Ora, per lui, un nuovo capitolo, con il ministero che a partire dal prossimo settembre lo porterà alla guida della Comunità pastorale “SS. Nome di Maria” di Sirtori, Barzanò e Cremella

Arriva don Cristiano

Al suo posto, dicevamo, don Cristiano Carpanese. Nato ad Arluno (nella parrocchia in cui ha prestato servizio don Rodolfo Pozzi, oggi vicario di Velate) nel 1972 è stato ordinato il 7 giugno 1997. Subito dopo ha prestato servizio come vicario parrocchiale a Gaggiano, alle porte di Abbiategrasso, prima nella parrocchia Spirito Santo e successivamente in quelle di San Vito e Santi Andrea e Rocco. Poi il trasferimento nel 2012 nella Comunità pastorale "San Benedetto" di Albizzate e Sumirago, dove come vicario parrocchiale ha curato in particolare la Pastorale giovanile. Infine il trasferimento a Cairate, Bolladello e Peveranza, dove dal 2016 ha ricoperto il ruolo di parroco.