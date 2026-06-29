Cambio della guardia per la sezione della Lega: Davide Baragetti eletto segretario del sodalizio comprendente i territori di Agrate, Cavenago, Caponago e Burago.
Cambio della guardia per la sezione della Lega
Si è svolto martedì 23 il congresso della sezione della Lega Agrate Brianza – Cavenago di Brianza – Caponago – Burago di Molgora, che ha eletto il nuovo segretario cittadino e il direttivo. I militanti hanno confermato come segretario di sezione Davide Baragetti, già consigliere di opposizione a Cavenago.
Il nuovo direttivo
Insieme a lui sono stati eletti nel direttivo Gianluca Benini, Massimo Bosisio, Vincenzo Ornaghi e Gabriele Porta:
“Ringrazio i militanti per la fiducia accordatami – dichiara Baragetti –. Continua il percorso che porteremo avanti con entusiasmo e spirito di squadra, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza della Lega sul territorio, ascoltare le esigenze dei cittadini e collaborare con i nostri amministratori e rappresentanti istituzionali per dare risposte concrete alle comunità di Agrate Brianza, Cavenago di Brianza, Caponago e Burago di Molgora”