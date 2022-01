Cambio di viabilità a Besana: via Pietro Carmine diverrà a senso unico

Novità

Per garantire maggiore sicurezza ai pedoni, in particolare agli studenti

Via Pietro Carmine, a Besana in Brianza, diverrà a senso unico. La stretta strada di collegamento tra il centro del capoluogo e l’area dei plessi scolastici potrà essere percorsa dai veicoli solo in salita, da piazza Caccia verso via Garibaldi.

Senso unico e camminamento protetto

La riduzione ad una sola corsia di marcia permetterà di creare anche un camminamento protetto per i pedoni sul lato sinistro, secondo la direzione del senso unico. L’ordinanza è stata firmata nei giorni scorsi dal comandante della Polizia locale Massimo Bassani, d’accordo con il vicesindaco Ermo Gallenda; ora si attendono i tempi tecnici per far uscire la nuova viabilità dalla carta.

Più sicurezza per i pedoni

L’obiettivo è garantire la massima sicurezza a chi percorre via Pietro Carmine a piedi, in particolare agli studenti. E in quest’ottica è stata prevista anche la cancellazione delle strisce pedonali oggi presenti in via Garibaldi, all’incrocio con le vie Carmine da una parte, Beato Angelico dall’altra; saranno invece mantenute e maggiormente evidenziate quelle poco più avanti, all’altezza del civico 23 di via Garibaldi: è prevista l’installazione di apposita cartellonistica oltre all’innalzamento dell’attraversamento.