Cambio in Giunta a Vimercate, Foà lascia per motivi di salute

Il sindaco cambia una carta della Giunta e ridistribuisce le deleghe. Avvicendamento in seno all’Esecutivo di centrosinistra di Vimercate proprio al giro di boa di metà mandato.

Foà lascia per motivi di salute

Oggi, lunedì 25 marzo, il primo cittadino di Vimercate, Francesco Cereda, ha comunicato di aver accolto le dimissioni dall’Esecutivo (che saranno effettive dalla metà di aprile) di Mariateresa Foà, assessore alla Cura della Persona (Istruzione e Servizi sociali). Ex insegnante, eletta nel 2021 nelle fila del Partito democratico, lascia per motivi di salute.

La nuova assessora libera un posto in Consiglio

Il suo posto in Giunta viene preso da Vittoria Gaudio, collega di partito, capogruppo in Consiglio comunale, che lascia a sua volta il seggio in maggioranza ad Elena Barbato, prima dei non eletti nel Pd.

Ridistribuite parte delle deleghe

Gaudio non si farà però carico delle deleghe principali di Fòà. Come detto, infatti, il sindaco ha "approfittato" dell’avvicendamento per procedere ad una ridistribuzione, come annunciato dallo stesso Cereda in occasione di una conferenza tenutasi ieri mattina, lunedì.

In particolare le deleghe della Cura della Persona (Istruzione e Politiche sociali) vanno a Riccardo Corti che tiene le Politiche giovanili e cede Commercio e Innovazione a Gaudio; e Partecipazione, Associazionismo e Politiche di genere a Elena Lah. Gaudio assume anche le deleghe di Spazio Città e Servizi demografici cedute dalla vicesindaco, Mariasole Mascia, e le Risorse umane e le Politiche del Lavoro da Foà.

I ringraziamenti del sindaco

"Ringrazio innanzitutto Mariateresa Foà - ha commentato il primo cittadino - Siamo dispiaciuti, ma la salute viene naturalmente prima di tutto. Non era certo un cambio programmato. Grazie anche a Riccardo Corti ed Elena Lah per aver accettato le nuove deleghe. Grazie e un benvenuta a Gaudio".

Foà: "Mi dimetto con rammarico, ma ora devo pensare alla mia salute"

"Mi dimetto con grande rammarico - ha dichiarato Foà - Ringrazio il sindaco per l’occasione che mi ha dato, per la disponibilità, la stima e la fiducia reciproche. Grazie anche ai colleghi di Giunta per quanto abbiamo condiviso. Grazie anche ai dipendenti comunali, al segretario e ai colleghi del Consiglio comunale. Dopo essermi occupata della cura degli altri, ora devo pensare alla mia persona".

I compiti di Gaudio e Corti

"Sono dispiaciuta per le circostanze del mio ingresso in Giunta - ha tenuto a precisare la prossima assessora Vittoria Gaudio - Ringrazio Mariateresa per quanto ha fatto per la città e sono certa di poter contare sul suo aiuto".

Le principali deleghe di Foà passano, come detto, a Riccardo Corti.

"Avrò un compito delicato e importante - ha sottolineato - Proseguiremo sulla strada tracciata da Mariateresa rispondendo in modo efficace e determinato ai bisogni della città, garantendo la stessa qualità di servizio e attenzione a chi ne ha più bisogno. Tra le priorità c’è il compimento dei progetti già avviati grazie ai finanziamenti del Pnrr. In particolare la nuova struttura con alloggi protetti a Ruginello e la riqualificazione dell’asilo di via XXV Aprile".

Più di 8 i milioni di euro stanziati a bilancio sul fronte delle Politiche sociali (quasi 5 milioni e 900mila euro) e dell’Istruzione (2 milioni e 800mila euro) che Corti dovrà gestire. Con un’attenzione particolare all’assistenza ai minori in situazioni di disagio.