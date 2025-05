Cambio nel centrodestra: Pispisa lascia, entra Melzi

Passaggio di consegne in Consiglio comunale, a Vimercate, tra le fila di Fratelli d'Italia.

Pispisa lascia il Consiglio comunale

Massimiliano Pispisa, eletto nell'ottobre del 2021, unico rappresentante in aula del partito di Giorgia Meloni, lascia per motivi professionali.

Martina Melzi nuova consigliera di Fratelli d'Italia

Al suo posto subentra Martina Melzi. Con un passato nella Lega, Laurea in psicologia, giovane educatrice nell'ambito scolastico, attiva nel sociale, vicepresidente e responsabile alla persona del circolo di fratelli d’Italia di Vimercate, Melzi sarà quindi la nuova faccia di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale.

Chi è la nuova consigliera

"Una giovane donna, una professionista, che mette le sue competenze al servizio del territorio - fa sapere il gruppo cittadino di Fratelli d'Italia in una nota- Conoscenza e ascolto del territorio, dialogo con le altre forze politiche e moderazione saranno le caratteristiche dell’azione amministrativa del consigliere Melzi" Il ringraziamento del segretario a Pispisa

"Un ringraziamento particolare va da tutto il circolo e in particolare dal presidente Edoardo Colzani a Massimiliano Pispisa per l’impegno, la grinta e la costanza - prosegue il comunicato - Grazie a lui la destra è tornata in Consiglio comunale e il circolo ha potuto vivere da vicino le dinamiche consiliari. Il percorso di crescita del partito è di collaborazione con le forze istituzionali di centrodestra avviato da Pispisa sarà ora intensificato e rafforzato da Martina Melzi"