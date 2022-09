Può capitare a noi cittadini, ma a quanto pare anche agli Enti pubblici. Il Comune di Giussano ha ricevuto un’ingiunzione di pagamento da Regione Lombardia. Il motivo? Una tassa automobilistica... non pagata.

Cambiò veicolo, ma non pagò il bollo: il Comune «pizzicato»... dalla Regione

La determinazione è all’albo pretorio e parla chiaro. All’Amministrazione è stato infatti contestato il mancato pagamento del bollo del 2017 per un veicolo di servizio, che però non fa più parte del parco-auto del Comune, in quanto è stato permutato contestualmente all’acquisto di un altro mezzo di trasporto.

Un «non pagamento» che sembrerebbe «giustificato» e che lo è stato per gli addetti dell’ufficio, tant’è che all’arrivo dell’ingiunzione, hanno subito risposto a Regione Lombardia che «il pagamento della tassa automobilistica non si riteneva dovuto in quanto il veicolo era già stato ceduto».

Perché dunque pagare la tassa di possesso se il veicolo non è più di possesso? Considerazione che non fa una piega, ecco quindi che gli impiegati, hanno subito allegato, tramite il modulo «Risposta del contribuente», la determinazione dirigenziale del 20 settembre 2017 che indicava la fornitura di veicolo cabinato da destinare al magazzino comunale e la contestuale permuta di mezzo usato, con tanto di assicurazione in cui si dimostrava l’inclusione del nuovo veicolo e la sostituzione di quello dato in permuta per il quale non si era ritenuto necessario il pagamento del bollo.

Sembrava fatta, e invece la documentazione presentata non è servita per avere ragione e non pagare: la Regione ha infatti rigettato le giustificazioni degli uffici comunali confermando l’ingiunzione di pagamento della tassa automobilistica, con la seguente motivazione: «Vendita tardiva: il pagamento è dovuto dal proprietario nel primo giorno del periodo».

Il Comune dovrà quindi pagare e versare la tassa di possesso del mezzo, che ammonta a 110,65 euro.