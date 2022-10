Camion abbatte parte della volta del sottopasso della ferrovia e fugge, gli agenti lo rintracciano

Autocarro s’incastra, abbatte una parte della volta del sottopasso ferroviario della stazione di Desio, e fugge. Gli agenti della Polizia Locale lo rintracciano e ora è in arrivo una pesante sanzione, oltre a dover risarcire i danni.

E’ successo mercoledì della scorsa settimana, intorno alle 17, in via Tagliabue. Il conducente di un camion di una ditta che ha sede a Genova ha disatteso il divieto di accesso ai veicoli con limite di altezza superiore a tre metri e mezzo, evidenziato dai cartelli.

Di conseguenza si è infilato nel sottopasso della stazione ferroviaria, senza però riuscire a uscire. Ha perciò forzato per procedere, distruggendo una parte della volta. I calcinacci sono caduti a terra.

Il conducente non si è però fermato, ma ha proseguito e se ne è andato, provocando dei danni. Un passante ha assistito alla scena e ha avvisato immediatamente la Polizia Locale. Non è purtroppo riuscito ad annotare il numero della targa.

Le indagini degli agenti

Gli agenti in pochi minuti hanno raggiunto il posto per verificare cosa era successo e hanno raccolto tutti gli elementi necessari per procedere con le indagini, nel tentativo di individuare il mezzo pesante e risalire all’identità del conducente. Grazie alle immagini acquisite dalle telecamere sia pubbliche che di privati i vigili sono riusciti a identificare la società proprietaria del mezzo, che dovrà ora rispondere dei danni provocati alla volta del sottopasso della stazione.

Prossimo passaggio sarà l’addebito di una sanzione pesante, oltre al conto per il danneggiamento e il ripristino. La Polizia Locale ha poi provveduto a inviare una segnalazione alle Ferrovie, che dovranno decidere se procedere con una verifica statica del manufatto.

L'ennesimo episodio

In ogni caso, al momento la situazione non desta preoccupazione per quel che concerne il passaggio dei veicoli. Intanto, sono stati rimossi i calcinacci pericolanti. Si tratta comunque dell’ennesimo caso di un camion che non rispetta il divieto. Succede in continuazione, anche a distanza di poco tempo. Più d’uno nei mesi scorsi i mezzi pesanti rimasti incastrati sotto il ponticello. Una situazione che si ripete di frequente anche in via Lampugnani. Il problema è stato più volte fatto presente alle varie Amministrazioni, ma per il momento non è stato ancora risolto.