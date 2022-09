Camion perde carico di carne all’imbocco della Tangenziale est

Stava percorrendo la strada che dalle Torri Bianche di Vimercate si immette anche nella Tangenziale Est quando improvvisamente ha perso parte del carico di carne che trasportava.

Camion perde parte del carico di carne

È successo nel pomeriggio di oggi, martedì 20 settembre, a Vimercate.

Inevitabili i disagi per gli automobilisti: la strada infatti è rimasta parzialmente bloccata da uno dei carrelli scivolato fuori dal camion, per motivi ancora da chiarire, e dal carico che conteneva: grossi pezzi di carne destinati con tutta probabilità a qualche azienda della zona per la lavorazione.