Camion perde il carico sul Provinciale, attimi di paura a Cornate

Attimi di paura questo pomeriggio a Cornate, dove un camion di ha perduto il carico lungo la Provinciale. Enormi lastre di metallo sono cadute al centro della carreggiata: per fortuna non si sono registrati feriti.

L'incidente attorno alle 16

L'incidente è avvenuto intorno alle 16, all'altezza della rotonda che collega la Strada provinciale 178 con via Lanzi, in territorio di Cornate. Un autotreno di grossa cilindrata ha perso alcune enormi lastre di ferro al centro della carreggiata. Per fortuna, al momento della perdita del carico, non c'erano macchine alle spalle del camion e non si sono quindi registrati feriti. Sul posto si sono immediatamente portati un'autopompa della sede centrale di Monza dei Vigili del fuoco e gli agenti del corpo di Polizia locale di Cornate per il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di strada.

Traffico in tilt

Inevitabili le ripercussioni sul traffico nella zona. Tante le auto costrette a incolonnarsi nell'attesa che i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Cornate ristabilissero le corrette condizioni per la circolazione.