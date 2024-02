Camparada: le iscrizioni per la scuola latitano, Comune e famiglie lanciano l'appello

Mancano le iscrizioni, la scuola elementare di Camparada rischia di partire senza la prima. Una situazione che ha messo in allarme l’intera comunità, che ora si sta mobilitando per scongiurare il pericolo.

Mancano le iscrizioni a scuola

Non solo le istituzioni, ma anche i genitori (e in diversi casi ex alunni) della primaria stanno lanciando una sorta di campagna di pubblicità e sensibilizzazione verso la scuola di via Colombo: la speranza è quella di riuscire a convincere qualche famiglia a iscrivere in extremis i propri figli e permettere così di raggiungere la fatidica soglia delle 15 iscrizioni. A oggi, infatti, i numeri dicono che mancano 4 bambini per avere il via libera alla formazione di una classe prima.

La mobilitazione del Comune

E nel caso in cui questo limite non dovesse essere raggiunto, la beffa sarebbe molteplice. Da una parte la scuola di Camparada si troverebbe, per la prima volta nella propria storia, a cominciare l’anno senza una classe; dall’altro, ovviamente, le famiglie già iscritte saranno dirottate verso le altre scuole del territorio (con tutti i disagi annessi), come Lesmo e Correzzana. Dove, magari, verrebbero a formarsi delle "classi pollaio" formate da più alunni di quelli preventivati.

"Il rischio effettivamente c’è, ma stiamo lavorando per trovare una soluzione in questi ultimi giorni a disposizione - conferma l’assessore Evi Artesani - Negli anni precedenti non abbiamo mai avuto particolari problemi, anche perché il fisiologico calo demografico veniva equilibrato con diverse iscrizioni che provenivano da fuori paese. Lo scorso anno addirittura avevamo avuto il problema opposto perché avevamo ricevuto fin troppe richieste. Faremo tutto il possibile per garantire la regolare attivazione della classe: la scuola di Camparada è sempre stata un punto di riferimento importante per la comunità. Nel corso degli ultimi anni abbiamo investito moltissimi su di essa, sia da un punto di vista strutturale che didattico, con l’avvio di diversi progetti innovativi e di grande valenza educativa".

L'appello dei genitori

Come detto, accanto all’Amministrazione sono scesi in campo anche diversi genitori intenzionati a offrire tutto il proprio sostegno alla causa: