Campi da padel devastati, danni per migliaia di euro

Non c’è davvero pace per i campi da padel realizzati quattro anni fa da "Squeeze Camuzzago" all’interno del centro sportivo comunale di Sulbiate.

Fermi dallo scorso febbraio a causa delle diatribe giudiziarie tra Amministrazione comunale e vecchio gestore, ora sono stati completamente distrutti dai vandali. E i danni, per le casse comunali, sono davvero considerevoli: si parla di una spesa non inferiore alle 50mila euro.

I campi vennero realizzati nel 2019

Ha davvero dell’incredibile quanto è accaduto presumibilmente nei giorni scorsi, anche se risalire alla data del raid vandalico è quasi impossibile, all’interno del pallone che si trova nel centro sportivo e che ospita i due campi nuovi di pacca, realizzati nel 2019.

La furia dei malviventi

La furia di ignoti si è sfogata sia sulla tensostruttura, danneggiata con diversi tagli, sia, soprattutto, sui pannelli di plexiglass che delimitano i campi da gioco, che sono stati completamente distrutti a colpi di mazza.

Uno scenario desolante se si pensa che i due campi sono praticamente nuovi di pacca in quanto realizzati poco meno di quattro anni fa. In aggiunta a questo i malviventi hanno divelto anche una delle porte di ingresso della struttura, utilizzando un grosso tubo di metallo per bloccare l'ingresso e impedire di accedere alla struttura dall’esterno.

Forze dell'ordine già al lavoro

Non è ancora chiaro, dicevamo, quando sarebbe accaduto il raid vandalico, come ha confermato il sindaco Carla Della Torre.

"Siamo stati avvisati di quanto accaduto sul finire della scorsa settimana - ha spiegato il sindaco - Ci siamo già attivati con le forze dell’ordine e stiamo passando al setaccio tutte le immagini delle telecamere ubicate in zona per risalire ai responsabili del gesto. Ora quantificheremo i danni alla struttura".

Inutilizzati dallo scorso 4 febbraio

Ricordiamo che i campi da padel fino allo scorso 4 febbraio erano in gestione alla «Squeeze». Successivamente le attività, a seguito della decisione dell’Amministrazione comunale, sono state sospese e lo scorso 28 agosto l’Esecutivo, attraverso una delibera di Giunta, aveva sostanzialmente preso in gestione la struttura «licenziando» il vecchio gestore. Una decisione che, ricordiamo, aveva scatenato le ire dei vertici di «Squeeze» che, attraverso il loro legale Roberto Romagnano, avevano protocollato una richiesta di annullamento della delibera.

Nel frattempo, in questi mesi, Amministrazione comunale e «Squeeze» hanno provato, con difficoltà, a dialogare nel tentativo di trovare un punto di accordo sulla vicenda che, però, non è mai arrivato. Per questo motivo attualmente le parti hanno avviato la procedura di mediazione, tuttora in corso, per osa senza esito.

La minoranza all'attacco

Intantoanche l’opposizione di "Più Sulbiate" non ha perso occasione di attaccare l’Esecutivo.