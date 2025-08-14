Campi estivi all'insegna della sostenibilità ambientale

Per bambini e ragazzi

A Santa Caterina Valfurva l'esperienza formativa promossa dalla Fondazione ambrosiana attività pastorali, con il sostegno economico della società Gelsia

Collaborazione fra Gelsia, società di Seregno e Fondazione ambrosiana attività pastorali per i campi estivi di bambini e ragazzi all'insegna della formazione e della sostenibilità ambientale.

I campi estivi a Santa Caterina Valfurva

Oltre 100 bambini e ragazzi, dai 6 ai 13 anni, hanno preso parte ai campi estivi di Santa Caterina Valfurva (foto), un’esperienza resa possibile grazie al supporto di Gelsia che conferma il proprio impegno verso il territorio. La società del gruppo Aeb A2A, in collaborazione con la Fondazione ambrosiana attività pastorali (Faap), ha sostenuto la partecipazione anche di famiglie in situazione di fragilità economica, contribuendo inoltre alla formazione degli educatori dell’Azione cattolica dei ragazzi (Acr).

I temi della sostenibilità ambientale

I partecipanti erano provenienti da diverse zone della Diocesi di Milano e suddivisi in quattro turni per fasce d’età. Il percorso educativo è stato incentrato sulla crescita personale e sulla sensibilizzazione ai temi della sostenibilità ambientale, del rispetto reciproco e della responsabilità collettiva. Sono stati organizzati anche laboratori dedicati al riciclo e al riuso.

"Una cultura di prossimità alle famiglie"

"Come Faap cerchiamo di promuovere attività di sostenibilità ambientale e sociale sul territorio della Diocesi di Milano, creando collaborazioni di rete per un maggiore impatto - ha spiegato il presidente della Fondazione, Alfio Regis - Per questo viviamo con entusiasmo e gratitudine il supporto economico da parte di Gelsia in un’ottica di sinergia sul versante della cultura di prossimità

alle famiglie e ai più giovani, affinché siano protagonisti di esperienze significative per un futuro di pace e solidarietà”.

La soddisfazione del presidente di Gelsia

”L’iniziativa con Faap riflette appieno il nostro impegno verso attività che promuovono la crescita e il benessere delle nuove generazioni - racconta Mauro Ballabio, presidente di Gelsia - Sostenere il territorio significa anche investire nelle opportunità educative e sociali per i più giovani. Per questo abbiamo scelto di affiancare con convinzione un progetto che valorizza il senso di comunità, la partecipazione e il protagonismo dei ragazzi”.