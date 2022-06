Sono cominciati ieri, giovedì 23 giugno 2022, a Milano i campionati mondiali di caffetteria. In gara anche Andrea Villa di Lesmo, co-proprietario del bar "M10", chiamato a rappresentare l'Italia nella categoria "Coffee in Good Spirits".

Campionati mondiali di caffetteria: tutta Lesmo fa il tifo per Andrea Villa

Una grandissima soddisfazione per il barman lesmese, impegnato in questi giorni nella più grande competizione internazionale dedicata al mondo della caffetteria. Nel gennaio del 2020 Andrea Villa aveva conquistato l'Olimpo italiano nella speciale categoria pensata per i cocktail a base di caffè ottenendo il pass per i Mondiali in programma a Varsavia. Purtroppo il Covid aveva interrotto i sogni di gloria: ora, a distanza di due anni, il 41enne brianzolo torna dietro il bancone nella prestigiosa cornice del "World of Coffee" di Milano, nuova sede scelta dal comitato organizzatore.

Tre giorni di gare

Ieri la prima manche, oggi la seconda. La somma dei punteggi darà l'accesso alla finalissima, alla quale potranno partecipare solamente i primi sei classificati. Una vera e propria impresa per tutti i partecipanti visto che alla competizione sono presenti tutte le più grande realtà mondiali del caffè.