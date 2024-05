Un piccolo campione di scacchi e la sua ennesima vittoria: Edoardo Colombo ha trionfato al Campionato Giovanile Regionale della Lombardia, categoria Under 8, che ha visto la presenza di più di 200 sfidanti. Solo 7 anni e un talento scoperto quasi per caso quello di Edoardo Colombo, che brilla nel mondo degli scacchi. La lista delle sue vittorie è lunga: dopo il Campionato Provinciale di Scacchi di Milano, categoria Under 8, ha ottenuto il primo posto assoluto nel Campionato Provinciale di Bergamo, categoria assoluta Under 10, Brescia e Pavia. Edoardo ha infine superato un traguardo straordinario, vincendo, al palazzetto di Codogno, il Campionato Giovanile Regionale della Lombardia.

Campione di scacchi a 7 anni: «Il mio sogno è arrivare ai Mondiali e vincerli»

«È un sogno per me vincere oggi – ha dichiarato Edoardo – Ho dato il massimo per rimanere concentrato, i miei avversari erano preparati e il livello della competizione era molto alto. Sono così emozionato e felice di aver raggiunto un altro obiettivo, lo desideravo con tutto me stesso». «Ha iniziato a giocare durante l’estate, prima dell’inizio delle scuole primarie, a soli cinque anni – ha raccontato la mamma di Edoardo, Martina Salvioni – Ha trovato una scacchiera nella casa dei suoi nonni, e ha subito voluto che gli insegnassimo a giocare. Io pensavo fosse ancora troppo piccolo, e invece in poco tempo ha iniziato a batterci tutti».

Da quel momento, il giovane campione non ha fatto che migliorare, anche grazie ai corsi organizzati dalla sua scuola, il Junior College di Seregno, e al suo istruttore, Matteo Zoldan, maestro della Federazione Scacchistica Italiana e trainer accreditato della Federazione Internazionale degli scacchi, Fide.

«Edoardo Colombo è indubbiamente dotato di talento, ma la sua passione è altrettanto fondamentale – ha affermato Zoldan – Il compito di un buon istruttore è mantenere viva questa passione. La chiave è allenarsi divertendosi il più possibile, trarre motivazione da ogni sfida e ogni piccolo successo».

Il piccolo Edoardo sta già guardando avanti, verso il Campionato Italiano Giovanile che si terrà a Salsomaggiore Terme la prima settimana di luglio.

«Non vede l’ora di partecipare, è un evento molto importante in cui sono attese più di tremila persone – ha continuato Salvioni – Per noi è fondamentale che rimanga un divertimento e un gioco, perché è uno sport che può rivelarsi molto duro e competitivo».

Edoardo si sta ora allenando per la prossima sfida, ma già ambisce a qualcosa di ancora più grande: