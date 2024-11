Cancellati i tradizionali mercatini di Natale in Villa Tittoni, delusione per gli organizzatori

Cancellati i tradizionali mercatini di Natale in Villa Tittoni a Desio, delusione per gli organizzatori della Contrada Dugana.

Quest'anno non ci saranno i mercatini di Natale in Villa Tittoni

Quest'anno non ci saranno i mercatini di Natale in Villa Tittoni. La decisione, che segna uno stop a un evento consolidato, giunto alla nona edizione, è stata confermata dal presidente dell’associazione, Mario Cortese, e dall’Amministrazione comunale per voce dell’assessore a Cultura ed eventi, Samantha Baldo. Cortese, nel commentare l’annullamento, ha espresso rammarico per le difficoltà incontrate:

"Era un appuntamento apprezzato dai cittadini, con artigianato, presepi e opere realizzate con materiali riciclati come legno, vetro, carta e ceramica. Purtroppo, quest’anno non siamo riusciti a proseguire, e questo ha generato molta delusione".

Dopo la delusione la Dugana pensa a future iniziative

Tra le principali problematiche segnalate vi è l’eccesso di burocrazia che, secondo Cortese, penalizza fortemente le associazioni locali: "Serve maggiore elasticità da parte del Comune. Non basta concedere il suolo pubblico o i contributi economici: servono figure tecniche che semplifichino l’iter dei permessi, riducendo tempi morti e costi".

La Contrada Dügana, attiva da oltre trent’anni e protagonista del Palio degli Zoccoli, ha da sempre lavorato per valorizzare la cultura e le tradizioni del territorio. Nonostante le difficoltà, Cortese guarda con fiducia al futuro:

"Per il 2025 stiamo progettando nuove proposte culturali, con l’obiettivo di ottenere il patrocinio comunale e continuare a offrire eventi di qualità alla città. Non ci arrenderemo".

La spiegazione dell'assessore Baldo

L’assessore agli eventi Baldo, ha chiarito il punto di vista dell’Amministrazione, ricordando che "l’anno scorso era già stato comunicato alla Contrada un cambio di modalità per l’organizzazione dell’evento. Avevamo proposto di spostare i mercatini nel cortile d’onore all’esterno e lungo via Lampugnani, ma l’associazione aveva rifiutato per via delle caratteristiche dei materiali esposti. Inoltre, avevamo anticipato che quella dell’anno scorso sarebbe stata l’ultima edizione". Baldo ha sottolineato l’importanza di preservare Villa Tittoni, un bene di eccezionale valore. «Negli anni erano state segnalate criticità nella gestione degli spazi. La decisione è stata condivisa con l’associazione, non per mancanza di volontà, ma per tutelare un bene di tutti. Come Amministrazione abbiamo il dovere di preservare la villa".