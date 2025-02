Cani maltrattati, denunciato il proprietario

Cani tenuti in pessime condizioni, nella zona del laghetto di Giussano, denunciato per maltrattamento di animali il proprietario.

L'intervento dopo la segnalazione

Malnutriti, tenuti alla catena e in pessime condizioni. Così sono stati trovati due cani, in zona laghetto a Giussano. A seguito di una segnalazione corredata da specifiche informazioni e documentazione fotografica pervenuta dall’Ente nazionale per la protezione degli animali (Enpa), gli agenti di Polizia Locale di Giussano - in sinergia con il Servizio Veterinario di ATS Brianza – pochi giorni fa hanno effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni di trattamento dei due cani in una proprietà privata situata in area laghetto.

Denunciato il proprietario

Sul posto, è stata accertata la presenza dei due animali visibilmente smagriti, in pessime condizioni di salute, nonché detenuti alla catena, all’interno di un recinto logoro. Ravvisando un’ipotesi di maltrattamento, si è proceduto con l’accesso nella proprietà e il sequestro degli animali, due meticci di medie dimensioni, successivamente trasferiti in un canile rifugio. Sono tutt’ora in corso analisi approfondite per verificare lo stato di salute.

A carico del proprietario degli animali, si è proceduto con la denuncia penale per maltrattamento di animali come previsto dall’articolo 544 del Codice Penale.