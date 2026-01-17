Aumenta l’affitto allo stadio, il Tennis club Seregno si lamenta

A Seregno dura presa di posizione dell’Asd Tennis club Seregno dopo l’aumento del canone d’affitto della sede presso lo stadio Ferruccio, in concessione alla Be Seregno, società benefit proprietaria del Seregno Fbc.

Il grido d’allarme del Tennis club Seregno

E’ un vero e proprio grido d’allarme quello che lancia l’Asd Tennis club Seregno (nata nel 1961), che ha sede nell’impianto sportivo comunale assegnato in concessione (dall’ottobre 2024 fino al 2054) alla Be Seregno. In precedenza il Tennis club pagava al Comune, proprietario dell’impianto, un canone annuo di 8mila euro, oltre alle spese delle utenze. Il canone d’affitto aggiornato ammonta a oltre 62mila euro fino al 31 agosto 2027, con un aumento dei costi del 366 per cento rispetto ai costi precedenti. “Una situazione insostenibile che mortifica l’impegno volontaristico degli associati, costretti per la prima volta a richiedere l’aiuto dell’Amministrazione comunale per sopravvivere”.

Triplicato il canone d’affitto

Con il nuovo concessionario dello stadio e delle pertinenze, il canone “con un generico richiamo ai valori di mercato” è triplicato, spiegano dal Tennis club. Un canone che “non comprende alcuna spesa ordinaria a carico del concedente”, mentre tutti gli oneri per mantenere operativo il centro tennistico – utenze, manutenzione ordinaria, pulizie e messa in sicurezza – ricadono sul sodalizio, che conta due dipendenti a tempo indeterminato e tre maestri-istruttori di tennis. Soltanto il pagamento dell’acqua e del riscaldamento degli spogliatoi è in carico al Comune.

Il contributo del Comune

Il 31 dicembre scorso il Tennis club, “dopo una lunga ed estenuante trattativa, ha dovuto, suo malgrado, sottoscrivere un contratto di concessione d’uso con la società Be Seregno”, ma “sarà in grado di onorare il contratto e proverà a mantenere lo standard dei servizi offerti finora, solo ed esclusivamente, attingendo a un contributo dell’Amministrazione comunale”, stabilito di recente dalla Giunta in 7.500 euro annui.

L’auspicio del Tennis club Seregno

L’auspicio dell’Asd Tennis club Seregno è di definire in tempi brevi il seguito del rapporto dopo il 31 agosto 2027, con un canone di concessione “che permetta di operare senza contributi straordinari dell’Amministrazione comunale e che consenta di continuare a effettuare investimenti di natura straordinaria destinati a mantenere e sviluppare le strutture comunali, ricordando che, ad oggi, è l’unico luogo a Seregno dove si possa giocare su campi in terra battuta”.