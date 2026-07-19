Cantieri abbandonati tra erbacce e degrado: «Città Metropolitana intervenga per garantire cura e sicurezza». La richiesta di Andrea Villa, consigliere provinciale con delega alla metrotranvia Milano-Seregno

Il degrado nei cantieri abbandonati

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Erba alta, sporcizia e rifiuti, i cantieri della metrotranvia Milano-Desio-Seregno abbandonati da mesi rischiano di diventare ricettacolo di degrado e incuria. Andrea Villa, consigliere comunale a Desio e consigliere provinciale con delega alla Metrotranvia Milano–Desio–Seregno chiede più attenzione.

«Oggi, purtroppo, vediamo ancora situazioni che non possiamo accettare – ha premesso – Aree abbandonate, erbacce, degrado e cantieri che sembrano sospesi nel tempo. Per questo, insieme al presidente della Provincia, stiamo avanzando a Città Metropolitana – soggetto attuatore dell’opera – la richiesta di intervenire per garantire almeno la cura e la sicurezza delle aree interessate dai lavori».

Territorio bloccato

Villa ha ribadito di essere sempre stato contrario all’opera, così come è stata pensata, per i costi, per l’impatto sul territorio e per alcune scelte progettuali che ritiene discutibili.

«Ma oggi siamo davanti a un dato di realtà: i cantieri ci sono, le risorse sono state spese e intere parti delle nostre città sono da anni condizionate dai lavori – ha ricordato il consigliere – E allora la domanda che dobbiamo porci è semplice: possiamo permetterci di lasciare il territorio bloccato ancora a lungo?».

I fondi stanziati dalla Regione

Regione Lombardia ha recentemente stanziato ulteriori 25 milioni di euro (il servizio è a pagina 3) per contribuire al completamento dell’opera gravata da onerosi extracosti.

«Ed è proprio qui che servono risposte chiare: gli extracosti sono definitivi o possono ancora aumentare? Qual è il nuovo cronoprogramma dei lavori? Quando ripartiranno realmente i cantieri? Chi garantirà il rispetto di tempi e costi?».

I sindaci di Desio, Nova Milanese e Seregno chiedono giustamente il completamento dell’opera e il reperimento delle risorse necessarie.