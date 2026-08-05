Cantieri della metrotranvia Milano-Seregno, contributi fino a 4mila euro per i commercianti brianzoli

Sono aperte le candidature per il bando “Cantieri Metrotranvia”, destinato a sostenere i commercianti che stanno subendo le conseguenze dei lavori lungo il tracciato della futura metrotranvia Milano-Seregno.

L’iniziativa riguarda le attività con sede nei Comuni di Nova Milanese, Desio e Seregno, oltre che a Bresso, Cusano Milanino e Paderno Dugnano.

Contributi fino a quattromila euro

Il bando mette a disposizione cinquecentomila euro, stanziati dalla Città metropolitana di Milano e gestiti dalla Camera di commercio di Milano, Monza-Brianza, Lodi.

Ogni attività potrà ottenere un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di quattromila euro. Tra le spese finanziabili rientrano, tra le altre, canoni di locazione, utenze, costi del personale entro i limiti previsti dal bando, servizi di promozione e altre spese di gestione ordinaria.

Chi può fare domanda

L’obiettivo è sostenere le attività e i commercianti che, a causa del prolungarsi dei cantieri, hanno registrato e stanno registrando una diminuzione dell’accessibilità, della visibilità e del passaggio della clientela. E, di conseguenza, anche del fatturato.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online (QUI) attraverso la piattaforma della Camera di commercio, dalle 10 del 4 settembre alle 10 del 5 ottobre, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili. La Camera di commercio curerà l’istruttoria delle domande e l’erogazione dei contributi.

L’assessora metropolitana delegata alla Mobilità, Daniela Caputo, ha definito il bando «un sostegno concreto alle attività economiche penalizzate dal prolungarsi dei cantieri», auspicando al tempo stesso che arrivino le risorse necessarie per coprire gli extracosti dell’opera e consentire una rapida ripresa dei lavori.