Cantieri notturni sulla A4: viabilità modificata da martedì 4 a giovedì 6 febbraio

Nuove chiusure notturne per lavori sull'Autostrada A4 Milano Brescia: viabilità modificata da martedì 4 a giovedì 6 febbraio.

Cantieri notturni sulla A4

Nel dettaglio, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Dalle 21 di martedì 4 alle 5 mercoledì 5 febbraio

-sarà chiusa la stazione di Cavenago, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Agrate.

Dlle 21 di mercoledì 5 alle 5 di giovedì 6 febbraio

-sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Agrate.

Da segnalare anche che, sempre sulla A4 dalle 21 di martedì 4 alle 5 di mercoledì 5 febbraio:

-sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni - Milano e Brescia.

In alternativa, si consiglia:

Verso Milano:

-per i veicoli con massa inferiore a 20 tonnellate, entrare alla stazione di Trezzo;

-per i veicoli con massa superiore a 20 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso, sul ponte fiume Adda, si dovrà entrare alla stazione di Dalmine.

Verso Brescia: Dalmine; -sarà chiusa la stazione di Dalmine, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bergamo, al km 172+500.

E ancora dalle 21 di giovedì 6 alle 5 di venerdì 7 febbraio:

-sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni - Milano e Brescia.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

-verso Milano: Dalmine;

-verso Brescia: Seriate.

Inoltre dalle 21 di venerdì 7 alle 5 di sabato 8 febbraio:

sarà chiusa la stazione di Dalmine, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Capriate, al km 160+700.

Infine dalle 21 di giovedì 6 alle 5 di venerdì 7 febbraio

-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A4 verso Milano/Torino, uscire ad Agrate e rientrare dalla stessa stazione verso Brescia/Venezia, per poi immettersi sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano;

-sarà chiusa l'area di servizio "Brianza nord", situata nel tratto compreso tra Cavenago e Agrate, verso Milano.