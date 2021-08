Cantieri scolastici a Villasanta: tutti i lavori effettuati durante l'estate

Diversi e importanti i cantieri avviati durante i mesi estivi nei plessi scolastici di Villasanta. Ecco un breve resoconto dei lavori svolti.

Cantieri scolastici a Villasanta

Durante l’estate, presso la primaria di via Ada Negri è stata completata l’installazione della cancellata che protegge il porticato d’ingresso ed è già stata realizzata la nuova pavimentazione dell’aula magna che, nei prossimi giorni, verrà imbiancata.

L’intervento più importante è il rifacimento del blocco dei servizi igienici, tuttora in corso ma giunto alle battute finali. Sono stati posati rivestimenti, installati i sanitari e i nuovi infissi. Nei prossimi giorni verranno terminati anche i lavori di rifinitura e il nuovo anno scolastico partirà a cantiere concluso.

Il progetto ha richiesto una spesa di 250mila euro.

Temporaneo trasferimento di alcune sezioni della Tagliabue

Un’altra serie di interventi minori è legata al trasferimento temporaneo presso la Villa di quattro sezioni della scuola dell’Infanzia Tagliabue, valutata non idonea nei mesi scorsi, a seguito delle indagini sulla staticità. Entro la fine del mese è previsto il trasferimento degli arredi che avverrà i primi giorni di settembre. Intanto è stata incaricata l’impresa che, già da questa settimana, inizierà le pulizie nel plesso.

Lavori alla primaria Oggioni

Presso la primaria di piazza Daelli è stato avviato un intervento di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi. La vecchia scala in lego esterna, non più a norma, è stata rimossa. Così pure il rivestimento della parete sulla quale appoggiava. Negli spazi del refettorio sono stati sostituiti i pannelli insonorizzanti e le porte delle aule sono state modificate per consentire l’adeguamento delle vie d’uscita alla normativa di sicurezza.

Intorno all’edificio che affaccia su via Daelli sono state disposte le impalcature per consentire il rifacimento dell’intonaco di due facciate, in accordo con la Soprintendenza, in quanto parte dell’immobile risulta vincolato dai Beni Culturali.

La realizzazione di una nuova scala esterna metallica, in sostituzione della vecchia in legno sarà realizzata ad anno scolastico iniziato, ma senza interferenze con l’attività didattica.

Costo delle opere: 300mila euro.

Cantieri alla secondaria Fermi

Interventi minori sono stati attivati anche sulla scuola secondaria “E.Fermi” dove si è provveduto alla riparazione del parquet della palestra e dove saranno imbiancati gli spogliatoi. In programma anche la sostituzione delle lampade della palestra con luci a led.

Intanto prosegue il grosso sforzo operativo e logistico degli uffici per organizzare il trasferimento delle classi della Scuola dell’Infanzia Tagliabue presso i plessi A.Villa e Arcobaleno. Si conferma infatti la chiusura del plesso Tagliabue che fa seguito alle indagini sulla staticità, effettuate nei mesi scorsi in linea con la politica di prevenzione sugli edifici scolastici.

(in copertina una foto d'archivio dell'istituto Fermi)