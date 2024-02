Capannoni in fiamme a Concorezzo, ecco i primi risultati delle analisi di Arpa. L'incendio, lo ricordiamo, era divampato nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana in via Primo Maggio.

Valori sotto soglia

A rendere noti i risultati delle analisi di Arpa è stato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che ha diramato il comunicato ufficiale dell'azienda. Buone le notizie per i cittadini concorezzesi: i valori, infatti, sono risultati sotto soglia.

"È di 0.123 pg/m3 (picogrammi per metro cubo) il livello di diossina misurato il primo giorno, in seguito all’incendio scoppiato il 16 febbraio scorso nell’area industriale di via Primo Maggio a Concorezzo - si legge nella nota stampa diramata da Arpa pochi minuti fa - Valore sotto la soglia di 0.3 pg/m3 indicativo secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità di una sorgente locale che necessita di essere individuata e controllata. Già dal secondo filtro, relativo al campionamento tra sabato e domenica, i valori sono rientrati su livelli tipici delle nostre zone. Il Benzo(a)pirene, come gli altri IPA - idrocarburi policiclici aromatici - non è un tracciante specifico delle combustioni di un incendio, perché emesso anche da molte altre sorgenti antropiche comuni in un territorio urbanizzato, come per esempio impianti industriali ed artigianali, combustioni da riscaldamento e industriali, il traffico autoveicolare, etc. Ad ogni modo anche questi microinquinanti hanno mostrato un andamento decrescente nelle tre giornate di campionamento in linea con i valori tipicamente misurati in aree simili della regione in questo periodo dell’anno: 1.94 ng/m3 (nanogrammi/metrocubo) tra venerdì e sabato, 1,76 ng/m3 tra sabato e domenica, 1,27 ng/m3 tra domenica e lunedì".

Il devastante incendio di settimana scorsa

Sono i numeri che descrivono il devastante incendio che si è sviluppato a Concorezzo nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana. Sul posto, per tutta la notte, hanno lavorato più di una sessantina di Vigili del fuoco. In via Primo maggio sono intervenute ben sei autopompe, cinque autobotti, due autoscale e un carro soccorso. Sul posto anche diversi carroschiuma provenienti da Milano e da Bergamo. Le operazioni di spegnimento sono terminate solo nella giornata domenica.