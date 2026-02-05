Capelli nel piatto della mensa scolastica, disposte ispezioni

Trovati dei capelli nel piatto della mensa scolastica: la segnalazione arriva da un gruppo di mamme della scuola primaria di via Manzoni a Verano, che si sono subito rivolte al Comune.

Alla scuola primaria

Pietanze poco appetitose alla mensa, ma soprattutto capelli nel piatto: è questa la segnalazione arrivata da un gruppo di mamme, della scuola primaria di via Manzoni.

«Purtroppo a scuola c’è sempre qualche problema: fa freddo, i piatti serviti sono a volte immangiabili e scarseggia la manutenzione – ha raccontato una delle mamme che ha due bambini che frequentano la primaria di via Manzoni – ci sono finestre che non funzionano bene e diverse altre situazioni preoccupanti».

La segnalazione al comune

Il gruppo di mamme si è già fatto sentire con il Comune.

«Ci hanno detto che faranno delle ispezioni in mensa, ma se i controlli sono programmati, è difficile che si trovi qualcosa di anomalo, peccato però che mio figlio, nei giorni scorsi, abbia trovato un capello nel piatto e non è neppure la prima volta».

Le prime ispezioni

Già lunedì mattina era in programma un’ispezione durante l’orario della mensa alla quale hanno partecipato alcune mamme.

La scuola primaria è già finita sotto osservazione, al rientro dalla pausa delle vacanze natalizie, a causa di problemi con il sistema di riscaldamento, poi risolti dall’Amministrazione. Ora invece a finire sotto osservazione è il servizio di somministrazione dei pasti, a quanto pare, non del tutto efficiente e gradito.

Il sindaco

E’ a conoscenza delle problematiche il sindaco, Samuele Consonni: «I genitori coinvolti hanno avvisato Comune e commissione mensa, e con i commissari siamo già d’accordo che faremo ispezioni coinvolgendo le mamme della classe incriminata, ma sono convinto che poi finirà in nulla come già avvenuto mesi fa con la stessa classe – ha spiegato il primo cittadino – i controlli e le visite fatte successivamente non avevano infatti fatto riscontrare nulla di anomalo».

Le segnalazioni a quanto pare si sono susseguite, ma senza esiti oggettivi.

«Il problema dei capelli sarebbe stato riscontrato unicamente da quella classe ed è è un po’ inverosimile, che tutti i bambini contemporaneamente trovino capelli di diverso colore nel piatto…» ha messo in evidenza Consonni.

Nonostante ciò, il sindaco ci ha tenuto a precisare che c’è la massima disponibilità sia da parte del Comune sia da parte della commissione mensa ad allargare la possibilità di ispezione.