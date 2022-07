Caponago: dopo 30 anni di attesa la SP215 ha finalmente la sua rotonda. L'opera è stata battezzata questa mattina, giovedì 28 luglio, alla presenza dell'Amministrazione comunale e dei rappresentanti della Provincia di Monza.

E' costata quasi un milione di euro, ma il valore reale di quest'opera è pressoché incalcolabile. Lo dice la storia, perché dopo quasi 30 anni di attesa, a Caponago è stata ufficialmente aperta al traffico la rotonda sulla SP215, all'altezza dell'incrocio tra via Cascina Cassinazza (in direzione Cambiago) e l'ingresso in paese da via Silvio Pellico. L'intervento ha avuto come principale obiettivo la messa in sicurezza della strada e dell'intersezione, da sempre considerato uno dei punti più critici dell'arteria. Insieme alla rotatoria sono state realizzate altre opere complementari, tra cui attraversamenti pedonali illuminati e piste ciclopedonali per la mobilità dolce.

La sinergia con la Provincia

La realizzazione è stata fortemente voluta dall'Amministrazione comunale del sindaco Monica Buzzini, che dal suo insediamento nel 2014 ha ripreso in mano un progetto fermo nel limbo della burocrazia. Da allora sono state investite energie e risorse, fino al 2019, quando il dialogo con la Provincia di Monza e Brianza ha portato ai primi desiderati frutti. Una sinergia tra i due enti pubblici che ha portato a un accordo: il Comune avrebbe finanziato l'opera con 950mila euro, mentre la Provincia ne avrebbe garantito il supporto tecnico e l'esecuzione materiale. Detto fatto, in meno di tre anni (con di mezzo una pandemia), il progetto ha trovato compimento. Anche i lavori sono stati piuttosto rapidi visto che la simbolica "prima pietra" era stata posata nemmeno dodici mesi fa.

"Un grande risultato per Caponago"

Ovviamente soddisfatta, il sindaco Buzzini ha voluto condividere il merito non solo con il presidente della Provincia Luca Santambrogio e i tecnici, ma anche con la sua vice, Maria Enrica Galbiati, a cui è stato riconosciuto grande merito per aver portato a compimento un iter complesso e faticoso:

"In molti pensavano che non ce l'avremmo mai fatta e invece ecco qui oggi a inaugurare simbolicamente questa rotonda - le parole del primo cittadino - La realizzazione di quest'opera è un grandissimo risultato a cui tengo molto. Essa contribuirà a migliorare i collegamenti tra le diverse zone di Caponago permettendo ai miei concittadini che si sentono più lontani dal centro di muoversi con più libertà e sicurezza. Inoltre ci auguriamo davvero di migliorare il flusso del traffico sulla provinciale che pesava sulla viabilità locale"

Dello stesso avviso anche il presidente Santambrogio, anche lui presente questa mattina per il sopralluogo definitivo: