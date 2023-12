Caponago in prima linea a tutela delle colonie feline

L'Amministrazione comunale e la Polizia locale di Caponago ancora una volta in prima linea per la tutela degli animali. Oggi pomeriggio, venerdì 22 dicembre, in Comune sono stati donati una decina di pacchi di crocchette energetiche per gatti all'Enpa ed è stata presentata la nuova iniziativa a tutela delle colonie feline.

Crocchette di Natale

Regali in anticipo per gli amici a quattro zampe dell'Enpa presenti sul territorio di Caponago. Oggi pomeriggio nella sala Camino, la sindaca Monica Buzzini e la vicesindaca Maria Enrica Galbiati insieme al comandante della Polizia locale Gabriele Garberoglio hanno consegnato più di dieci sacchi di extra crocchette energetiche per le colonie feline finanziate con i fondi in dotazione alla Polizia locale.

"Ormai è una costante - ha affermato la vicesindaca Galbiati - Il nostro comandante riesce a racimolare un po' di risorse a fine anno che ci permettono di raccogliere fondi sufficienti per queste donazioni"

Anche l'anno scorso e quello prima erano stati donati una decina di sacchi di cibo per le colonie di gatti e delle pettorine per i volontari Enpa, utili per istituzionalizzare il loro ruolo.

"I nostri gatti sono trattati bene - ha continuato il primo cittadino - Le colonie feline sono tutelate. E questo grazie al lavoro dei volontari Enpa e alla proficua collaborazione con le istituzioni"

Dieci cartelli per tutelare le colonie

Doppio regalo appunto, proprio come lo scorso dicembre. Ma questa volta, oltre alle crocchette, sono arrivati dieci cartelli stradali che verranno installati per Caponago a tutela delle colonie feline per evitare ogni forma di maltrattamento e allontanamento, penalmente perseguibili ai sensi delle leggi vigenti e del Codice penale. Infatti, è vietato ostacolare o impedire l'attività di gestione da parte delle persone che si occupano della colonia e asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per alimentazione/riparo a cura dei gatti.

"La scelta di posizionare dei cartelli, effettivamente consistenti è per dare la percezione della presenza della Pubblica Amministrazione e del controllo - ha dichiarato il comandante Garberoglio - Non è una cosa provvisoria, ma anzi molto seria. Come detto, al momento ne verranno installati dieci, una per ogni colonia attiva"

Il grazie a Enpa

Ovviamente non sono mancati i ringraziamenti da parte dei volontari dell'Enpa, rappresentati dal presidente provinciale Giorgio Riva, che si sono dimostrati ancora una volta profondamente grati per il gesto compiuto dall'Amministrazione, ma soprattutto non è mancato un bel brindisi e una fetta di panettone per festeggiare insieme due grandi regali.