E' stata finalmente inaugurata la "casetta" sita all’interno di Corte Caglio, a Caponago. Quello che fino a poco fa era un rudere abbandonato e vittima di degrado, ora è un meraviglioso immobile ristrutturato da testa a piedi che venerdì pomeriggio è stato riconsegnato alla comunità.

Caponago: la "casetta" di Corte Caglio torna nelle mani della comunità

La struttura, ubicata tra via Santa Giuliana e il vicolo San Gregorio, era parte integrante della convenzione riguardante la ristrutturazione della storica corte. Un accordo firmato tra il privato e il Comune negli anni ‘90 che però si era quasi del tutto arenato. Ma l’Esecutivo del sindaco Monica Buzzini, al momento del proprio insediamento, aveva deciso di riprendere in mano la partita e condurre in porto una questione che sembrava destinata a rimanere in un limbo infinito.

Il taglio del nastro

Oggi si può ufficialmente dire "missione compiuta". Venerdì, in occasione della Festa della Repubblica il primo cittadino ha potuto dare il via all’apertura con il taglio del nastro. Un momento tanto atteso, quanto fortemente voluto, come ha spiegato la sindaca:

"Questo è quello che siamo riusciti a fare, chissà magari un giorno verrà ristrutturata anche l’altra parte. Per ora ecco il risultato di un grande lavoro di squadra che permetterà a Caponago di possedere nuovamente questo pezzo di paese. Le persone possono camminare grazie al percorso pedonale raggiungendo, ad esempio, la piazza in centro".

LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 6 GIUGNO 2023