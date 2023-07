Caponago: la compianta "Rox" tra i candidati al premio Talamoni

Una raccolta firme per candidare Rossella Bonissi, compianta dipendente del Comune di Caponago, al Premio Beato Talamoni. Non un riconoscimento qualsiasi, bensì quello istituito annualmente dalla Provincia di Monza e Brianza e dedicato alle eccellenze del territorio che si sono distinte nel mondo dell’impresa, della cultura, dell’arte, del sociale, dello sport o altri settori.

La compianta "Rox" tra i candidati al premio Talamoni

Tre premi sono riservati a personalità in vita, uno ad associazioni od organismi operanti nella Provincia; l’ultimo, invece, "alla memoria". Ed è proprio in questo modo che l’Amministrazione di Caponago intende rendere il miglior omaggio possibile alla memoria della "Rox", storica dipendente comunale scomparsa nel maggio scorso a soli 50 anni.

"Rossella ha fatto tanto per il Comune, ma più in generale per l’intera comunità di Caponago - le parole del sindaco Monica Buzzini - Il suo è stato un lavoro dietro le quinte, ma determinante in moltissimi ambiti che hanno riguardato la vita di tutti i giorni del paese e non solo"

Una vita dedicata al bene comune

Una vita dedicata al prossimo. Sia sul posto di lavoro, che nel mondo del volontariato. Quello lasciato da Rossella Bonissi, responsabile dell’Ufficio Affari Generali del Municipio e soccorritrice di lungo corso tra le fila della Croce Bianca di Carugate, è ancora oggi un vuoto incolmabile. Nata e cresciuta in paese, era entrata in Comune da giovanissima, subito dopo essersi diplomata in Ragioneria. Vinto il concorso, era diventata di casa in Villa Prata: da qui, da semplice dipendente a capo area, ha potuto vedere crescere nel tempo la piccola Caponago. Letteralmente. E non senza offrire un contributo concreto a quel tessuto sociale che nel frattempo andava sempre più sviluppandosi.

La raccolta firme

Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di Caponago ha inviato una lettera al Presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, sottolineando quanto fatto da Rossella nel corso della sua vita, sia in ambito professionale che di volontario. E da ieri, lunedì 24 luglio, all’Ufficio Protocollo del Municipio sarà possibile aderire alla campagna di raccolta firme utile a promuovere e sostenere la candidatura al Talamoni. I cittadini potranno apporre la loro firma sul modulo il martedì (8.45 - 12.15 e 16.00 - 18.15) e il giovedì (8.45 - 14.00). La raccolta firme resterà aperta fino al 25 agosto compreso.