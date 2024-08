Caponago: la vecchia sede della Protezione civile resta al Comune

Il vecchio capannone della Protezione civile di Caponago resta al Comune. Questa la decisione dell’Amministrazione comunale del sindaco Mauro Pollastri, che ha deciso di non procedere all’alienazione dell’immobile sito all’interno del "Parco Tecnologico Manzoni" di via delle Industrie.

La vecchia sede della Protezione civile resta al Comune

L’ex sede delle Tute Gialle, ricordiamo, è oggi inutilizzato dopo che l’associazione di volontariato ha trovato una nuova casa in via delle Gerole messa a disposizione dal precedente Esecutivo. Da qui la decisione di alienare il capannone non ritenendolo più idoneo a un utilizzo di carattere pubblico. Di visione opposta l’attuale Giunta, che invece ha optato per mantenerlo all’interno del patrimonio comunale e metterlo a disposizione di qualche realtà cittadina.

"In queste prime settimane dall’insediamento abbiamo riscontrato come alcune associazioni del territorio lamentino una mancanza di spazi a loro disposizione - ha spiegato il primo cittadino - La struttura di via delle Industrie potrebbe rispondere a questa esigenza, motivo per cui abbiamo deciso di rinunciare alla sua vendita e valutare l’effettiva possibilità di concederne l’utilizzo a servizio della comunità".

Lavori alle scuole e al Centro sportivo

Non è l’unico intervento previsto per i prossimi mesi. L’Amministrazione metterà mano anche al Centro sportivo, con la sostituzione e il potenziamento della centrale termica per un valore di 200mila euro. Il sindaco ha poi annunciato l’intenzione di voler mettere mano in maniera importante anche all’edificio scolastico di via De Gasperi per garantire più sicurezza e allo stesso tempo un maggior efficientamento energetico dell’immobile. Interventi che saranno concretizzati anche grazie al "tesoretto" da circa un milione di euro del parco urbano di viale Monza, il cui progetto è stato posticipato a dopo il 2027.