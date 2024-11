Caponago piange la 101enne Ginetta, scomparsa pochi giorni dopo il compleanno

Solamente martedì 19 novembre aveva festeggiato il traguardo dei 101 anni. Due giorni dopo purtroppo è venuta a mancare. Caponago in lutto per nonna «Ginetta». Tutto il paese piange infatti Luigia Frigerio. La donna era nata il 20 novembre 1923 ed era cresciuta a Pessano con Bornago.

Da giovane aveva studiato a Lesmo, presso l’istituto delle suore Canossiane, dove ricevette un’istruzione molto rigida di stampo cattolico e commerciale.

«Mamma andava molto fiera del suo percorso di studio dalle Canossiane dove aveva fatto le “commerciali” - racconta la figlia Maria Enrica Galbiati, ex vicesindaco - Si trattava di un tipo di scuola che ti permetteva poi di andare a lavorare come segretaria. A scuola aveva poi imparato il francese ed era fiera di recitare a memoria proprio l’Ave Maria in francese».