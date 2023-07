Caponago: si accende la telecamera sul semaforo e scoppia la polemica

Telecamere accese sul semaforo di via Adua a Caponago E scoppia la polemica. L’occhio elettronico all’incrocio semaforico è stato attivato due settimane fa e fino a oggi sono state centinaia le multe elevate a causa delle infrazioni registrate dalle strumentazioni e dagli agenti di Polizia locale.

Due in particolare le trasgressioni contestate agli utenti della strada: l’attraversamento con il rosso e il superamento della linea d’arresto. La situazione ovviamente ha scatenato l’ira della cittadinanza, che nel giro di pochi giorni ha assistito a una vera e propria pioggia di contravvenzioni. Qualcuno addirittura si è trovato decine di multe in un solo colpo nella cassetta della posta, con un conto salatissimo da pagare.

E sui social è subito impazzata la discussione e la polemica contro la decisione dell’Amministrazione comunale.

"La realtà è ben diversa da quella che viene raccontata - spiega il sindaco Monica Buzzini - L’intervento è unicamente rivolto alla sicurezza dell’incrocio, in quanto da tempo pervenivano segnalazioni da parte dei cittadini di auto che non solo sfrecciavano con il rosso pieno, ma addirittura imboccavano via Vittorio Emanuele in contromano, specialmente di notte. Una situazione di pericolosità assoluta che ci ha convinto a intervenire. Inizialmente è stata effettuata una sperimentazione meramente dissuasiva, ma le immagini registrate hanno confermato dei comportamenti veramente fuori controllo al limite dell’incoscienza da parte di molti automobilisti. Da qui la decisione di attivare ufficialmente la telecamera con l’unico obiettivo di garantire la sicurezza dell’incrocio, non certo quello di fare cassa".