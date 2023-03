Caponago: tutto pronto per la Festa della Mongolfiera... con un tocco d'arte

Tutto pronto a Caponago per la Festa della Mongolfiera. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, prenderà il via domani, sabato 18 marzo, e allieterà l'intero fine settimana della cittadina brianzola che con il pallone aerostatico ha un legame piuttosto particolare.

Festa della Mongolfiera

Proprio così, perché la storia vuole che il primo volo di un italiano a bordo di una mongolfiera sia stato effettuato dal conte Paolo Andreani il 13 marzo del 1784. Partito da Brugherio, atterrò qualche chilometro più avanti, all'interno di quella che oggi è la Cascina Seregna di Caponago. Da qui la volontà di celebrare l'evento storico con una grande festa, rinsaldando anche il legame di buon vicinato con il Comune di Brugherio che ogni anno dedica grandi celebrazioni all'evento.

Il programma

Si comincia sabato dalle 16 al Parco della Pinetina, con il gruppo "Capogiro" che propone “visite” in quota, dove sarà possibile osservare Caponago dall’alto di una mongolfiera, che ovviamente rimarrà ancorata a terra. Le visite avverranno vicino all'area di volo della mongolfiera e in attesa del proprio turno si potrà ascoltare una breve spiegazione dei monumenti e dei luoghi caponaghesi da poter riconoscere poi ad alta quota. Domenica 19 si replica: questa volta, dalle 9, la mongolfiera sarà sdraiata e sarà possibile visitarla al suo interno per impararne funzionamenti e segreti. Non mancheranno, per tutta la giornata, laboratori, stand, bancarelle e attività per tutti curate dalle associazioni del territorio.

Pensiline d'artista

Alle 10.30 il secondo momento clou della giornata, con l'inaugurazione di due pensiline d'artista in via Simonetta. Le strutture prenderanno vita e si trasformeranno in vere e proprie vetrine su Caponago grazie alla posa di pannelli, realizzati dallo street artist Simone Brullo, che riprendono i luoghi e le tradizioni più simboliche del paese. Lo scorso dicembre era già stata inaugurata la prima pensilina artistica in via Battisti, proprio di fronte al cimitero. Il corteo sarà accompagnato dalla Marching Band Caravan Orkestar.