Capretta partorisce sulla pista ciclopedonale tra lo stupore dei passanti

L’evento è quanto di più naturale ci sia: una capra che mette al mondo la sua capretta dopo un periodo di gestazione di circa 150 giorni. E fin qui nulla di strano. Ad essere quantomeno insolito è stato però il contesto dove l’animale ha partorito la sua piccolina: in pieno pomeriggio, lungo la pista ciclabile che collega Lesmo a Camparada, a poche decine di metri dall’ingresso della scuola elementare "Parini" e, soprattutto, dalle auto che sfrecciavano a tutta velocità lungo la trafficata viale Brianza.

Un parto andato a buon fine grazie a tre passanti

A imbattersi nella scena Samantha Melfi, il marito Franco Tarantino e Adriana Narducci, tre passanti, tutti quanti residenti a Camparada, che, con tanto amore e coraggio, si sono improvvisati «ostetrici» e veterinari e hanno prima rassicurato la capretta con coccole e carezze e poi, una volta che si sono accorti che stava per partorire, l’hanno aiutata a dare alla luce la sua capretta, ribattezzata «Superbetty» dal pastore del gregge da dove si era allontanata poco prima.

Il tutto sotto gli occhi meravigliati e pieni di stupore di molti curiosi, attirati dal capannello di persone che si è creato sulla pista ciclabile e di molti bambini che frequentano la vicina scuola elementare i quali, una volta terminato l’orario scolastico, non hanno voluto perdersi questo evento per loro più unico che raro.

Una storia dal sapore di una favola

Una storia che ha strappato anche qualche lacrima di commozione. Una vera e propria favola a lieto fine avvenuta venerdì scorso, verso le 16, quando una capretta ha deciso, si fa per dire, di abbandonare temporaneamente il gregge per cercare un posto isolato dove poter partorire. Di certo, però non si aspettava di essere circondata da tanti curiosi durante il parto.

"Stavo camminando sulla ciclabile, all’altezza del cimitero di Camparada, quando ad un certo punto ho visto la mia amica Samantha chinata per terra accanto alla strada - ha spiegato Adriana Narducci - Pensavo si sentisse poco bene e mi sono subito spaventata. Mi sono avvicinata a lei per chiederle se andasse tutto bene e per darle una mano. Ma, in quel momento, mi sono accorta che stava cercando di tranquillizzare una capretta che si trovava sdraiata accanto a lei, vicino alla recinzione del giardino della scuola elementare. Inizialmente non avevamo capito che fosse gravida; pensavamo che si fosse soltanto persa. Sapevamo, infatti, che fino a qualche giorno prima, nei prati accanto al Masciocco, c’era un gregge di pecore che accoglie anche alcune capre".

"E' stato mio marito Franco ad aiutare la capretta durante il parto"

"Appena ho visto la capretta che passeggiava da sola sulla ciclabile mi sono subito fiondata su di lei - ha sottolineato Samantha Melfi - Ho cercato di tranquillizzarla. Nel frattempo mi sono fatta aiutare da Adriana e da un’altra passante. Ho cercato di contattare gli agenti della Polizia locale nel tentativo di avvisare il pastore. Ho immediatamente telefonato anche a mio marito Franco, che fa il muratore e che fortunatamente stava lavorando in paese, chiedendogli di raggiungerci. Appena è arrivato si è subito accorto che era gravida e che stava per partorire. Franco in passato ha avuto a che fare con gli animali e qualche nozione l’aveva appresa in gioventù".

"E' spuntata la testa della capretta"

L’intervento di Tarantino è stato decisivo per la buona riuscita del parto e, soprattutto, per la salute della capra e della capretta. Quando la mamma ha rotto le acque è spuntata la testa della capretta.

"In realtà la capretta sarebbe dovuta uscire dalla pancia della mamma prima con le zampine - ha continuato Melfi - A quel punto mio marito si è trasformato in ostetrico e ha l’ha aiutata nel parto; aveva paura che “Superbetty” potesse morire. Invece è andato tutto bene, è stata una emozione bellissima per noi e, soprattutto, per i tanti bambini piccoli che hanno assistito al parto e che guardavano increduli a quello che stava accadendo. D’altronde è stata una vera novità per loro che non sono abituati alla vita di campagna".



Una volta terminate tutte le fasi del parto è prontamente arrivato in via Brianza il pastore Andrea Galbusera, che ha preso con se la capra e la sua cucciola, ringraziando i presenti per tutte le attenzioni e le cure portate ai suoi animali.