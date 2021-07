Carabinieri, il luogotenente Luca Carboni lascia Villasanta dopo 22 anni

Dopo ventidue anni di servizio alla guida dei carabinieri della caserma di via Edison, il luogotenente Luca Carboni, 54 anni, lascia Villasanta e ritorna ad Arcore, dove aveva già svolto servizio dal 1993 al 1999.

La notizia, per molti un vero fulmine a ciel sereno, ha trovato l'ufficialità nei giorni scorsi. Ora seguirà, oltre al Comune di Arcore, anche Camparada, Lesmo e Usmate.

Laureato in Giurisprudenza

Originario di an Francessco D'Aglientu, in Sardegna, Carboni è laureato in Giurisprudenza (l’importante riconoscimento accademico è arrivato al termine di un lungo percorso di studi iniziato alcuni anni fa, dopo che il militare conseguì la prima laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione.

Dopo un master in Criminologia e alcuni corsi di Diritto Europeo, la decisione di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza) Carboni ha infatti preso servizio a Villasanta alla guida della stazione di via Edison il 27 dicembre 1999 dopo essere stato dal 1993 al 1999 ad Arcore e prima ancora, dal 1990 al 1993, a Casatenovo.

Una lunga carriera nell'Arma

Nel 2019 Carboni, ricordiamo, ricevette la medaglia d’oro di Lungo Comando (che il Ministero della Difesa conferisce agli uomini dell’Arma al raggiungimento dei 20 anni con il ruolo di Comandante). Un riconoscimento importante che si è aggiunto agli altri attestati che, soprattutto negli ultimi anni, il luogotenente Carboni ha collezionato.

La medaglia Mauriziana

Nel 2018 ha infatti ricevuto la medaglia Mauriziana, mentre nel 2015 Carboni è stato anche nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. Otre a svolgere il servizio ordinario e di coordinamento, il luogotenente si è distinto per la costante presenza sul territorio e le numerose operazioni portate avanti sotto il suo comando.

La sua passione per lo sport

Ma il luogotenente è conosciuto a Villasanta (e si farà conoscere anche ad Arcore) non solo per via della divisa. Infatti è nota a tutti la sua passione per lo sport, soprattutto per la bicicletta.

Da molti anni pratica anche molta attività sportiva: in primis nella squadra amatoriale di ciclismo della società "Gerbi" e poi anche nella bocciofila "Unione" di Villasanta.

Ampio servizio lo potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da martedì 3 agosto 2021