Carabinieri onorano la Virgo Fidelis

Festeggiata a Biassono la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Virgo Fidelis

Sotto questo nome la Vergine Maria è divenuta Patrona dell'Arma dei Carabinieri dall'11 novembre 1949, data di promulgazione del Breve relativo di Papa Pio XII, che in tal senso aveva accolto il voto unanime dei cappellani militari dell'Arma e dell'Ordinario Militare per l'Italia. Il titolo di "Virgo Fidelis" era stato sollecitato in relazione al motto araldico dell'Arma "Fedele nei secoli". La ricorrenza della Patrona è stata fissata dallo stesso Pontefice il giorno 21 del mese di novembre, in cui cade la Presentazione di Maria Vergine. La preghiera del Carabiniere alla "Virgo Fidelis" è dell'Arcivescovo Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone, che nel 1949 era Ordinario Militare. Eccone il testo:

"Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi Carabinieri d'Italia, a Te eleviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore!

Tu, che le nostre Legioni invocano confortatrice e protettrice col titolo di "Virgo Fidelis",

Tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la Patria nostra,

Tu accompagna la nostra vigilanza, Tu consiglia il nostro dire, Tu anima la nostra azione, Tu sostenta il nostro sacrificio, Tu infiamma la devozione nostra!

E da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare, con fedeltà sino alla morte, l'amore a Dio e ai fratelli italiani. E così sia!".

Presenti il sindaco e l'Anc

Il ritrovo si è svolto domenica con le autorità cittadine, militari e gli esponenti della sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

«I Carabinieri sono tra i primi esempi con la loro presenza costante sul territorio e il contatto con la gente - ha sottolineato il sindaco, Luciano Casiraghi, che ha partecipato all’evento - Chi opera nella strada merita rispetto per la dedizione posta e spesso per il pericolo affrontato. Il presidente dell’associazione Carabinieri di Biassono, Luigi Bompadre, permettetemi di dire, è un esempio per questo paese, per questa comunità. Onestà e altruismo sono pregi unici del suo essere, lo vedete anche voi quotidianamente incontrandolo per la strada e fermandovi a scambiare due parole».

