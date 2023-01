Carate Brianza, a fuoco la sede della scuola di In-Presa

Foto 1 di 9 Foto 2 di 9 Foto 3 di 9 Foto 4 di 9 Foto 5 di 9 Foto 6 di 9 Foto 7 di 9 Foto 8 di 9 Foto 9 di 9

Maxi mobilitazione dei Vigili del fuoco, nella sede della scuola professionale di In Presa a Carate Brianza.

Incendio a Carate Brianza

L'incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 gennaio ha interessato i locali del sottotetto adibiti a magazzino e deposito a fianco della pasticceria didattica "Il Buono di In Presa". Immediata la chiamata e la richiesta di intervento che ha impegnato numerosi mezzi dei pompieri, giunti anche con l'autoscala.

Gli studenti sono stati subito evacuati nel cortile di piazza Risorgimento, dove ha sede la scuola professionale di Carate Brianza. Al momento non vengono segnalati feriti.

Non sono ancora state rese note le cause che hanno sprigionato il rogo che ha interessato la copertura della scuola in lamiera e il rivestimento in lana di roccia per l'isolamento. In via Emilia Vergani, nell'area delle ex Fabbriche Formenti, anche gli agenti della Polizia locale, i Carabinieri, il personale del 118 e il sindaco Luca Veggian.

Tutta l’area circostante le operazioni è stata transennata.