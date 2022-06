Carate Brianza, a luglio negozi aperti il venerdì sera

Negozi aperti il venerdì sera nel mese di luglio a Carate Brianza.

Carate, isola pedonale in centro

Isola pedonale in centro con divieto di transito alle auto, negozi aperti e intrattenimenti per grandi e bambini. Nei quattro venerdì sera di luglio (1, 8, 15 e 22 luglio) serrande e vetrine resteranno aperte anche la sera, dalle 19 alle 23,30.

L’iniziativa promossa dall’associazione territoriale Alta Brianza della Confcommercio con il patrocinio del Comune punta a rianimare la vita cittadina dopo i due anni di pausa forzata per l’emergenza Covid-19. Durante le quattro serate di shopping «sotto le stelle» lungo le vie del centro (da via San Giuseppe) saranno presenti anche stand di bancarelle con i mercatini di artigiani e hobbysti, accompagnati da intrattenimenti musicali, spettacoli di mangiafuoco e animazioni con bolle di sapone per la gioia dei più piccoli a cura dell’associazione culturale «La Presentosa».

La presidente dei commercianti: C'è voglia di ripartire

«Vogliamo dare un bel segnale, una nuova spinta e quella dei venerdì sera vuole essere una ripartenza. Sicuramente non è semplice, come in tutte le cose. Credo che in questo momento storico sia importante collaborare un po' tutti ed essere uniti. L’adesione non è alta e questo un po’ dispiace – ha commentato la presidente dei commercianti, Maura Isimbaldi titolare del negozio di abbigliamento Alice Moda – Certamente noi non abbiamo la certezza di vendere nelle serate di apertura, ma abbiamo comunque un’occasione bella e questo è importante. Con il Covid le persone hanno modificato le loro abitudini, si cerca di capire un po'. Dobbiamo affrontare le cose con estrema determinazione. Io sono cresciuta in questo negozio, ed è importante provare a dare un segnale di positività nelle cose».