Carate Brianza, a settembre arriva il mercato agricolo

Da settembre a Carate Brianza apre il mercato agricolo: ogni mercoledì frutta e verdura a «km 0».

Sapori autentici e prodotti tradizionali tutto a portata di mano: la campagna raggiunge la città nel nuovo mercato agricolo che verrà inaugurato il prossimo settembre a Carate Brianza.

L’Esecutivo guidato da Luca Veggian ha dato il via libera alla proposta dell’assessorato al Commercio di istituire, a partire dal prossimo 13 settembre, un mercato «a chilometro zero» di prodotti agricoli, in accordo con la Coldiretti Milano Lodi Monza e Brianza.

Le bancarelle, nella prima fase sperimentale che avrà una durata di sei mesi (fino al 13 marzo, ndr), troveranno spazio ogni mercoledì mattina - dalle 8 alle 13 - nel posteggio pubblico dell’ospedale di Carate Brianza, in via Mosé Bianchi.

Otto le postazioni al momento previste, che commercializzeranno frutta, verdure, ortaggi, ma anche altri generi alimentari prodotti nelle tante aziende agricole del territorio cittadino e brianzolo.

«Sarà un bando, prossimamente, ad invitare le realtà interessate coinvolgendo in prima battuta la principale associazione di categoria - ha spiegato, a margine della Giunta, l’assessore alla partita, Luca Cesana - L’iniziativa intende valorizzare l’agricoltura del nostro territorio, per favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, per tutelare il consumatore sull’origine e la qualità dei prodotti e per incentivare il consumo di prodotti freschi di stagione. E’ un’idea sulla quale abbiamo iniziato a lavorare da subito, ma che riusciamo a concretizzare solo dal prossimo settembre. Fare acquisti al mercato contadino - ha aggiunto ancora Cesana - rafforza la sostenibilità ambientale, perché tutti i prodotti vengono dalle campagne vicine, con brevi tempi di trasporto, consolida l’economia locale, tutela la biodiversità e porta colori, fragranze e immagini della terra, in un contesto di accoglienza familiare che ci auguriamo possa raccogliere l’apprezzamento di tanti cittadini».