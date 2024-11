Carate Brianza, al via i lavori per il Garden Center di Viridea

Sono iniziati a Carate Brianza i lavori per la realizzazione dell’undicesimo garden center a marchio «Viridea».

Il nuovo «Viridea Garden Center», il primo in Brianza e l’ottavo in Lombardia, sorgerà nell’area a margine della Statale 36, dopo che il Piano attuativo all’interno dell’ambito di trasformazione At6, conforme alle previsioni del Pgt vigente, aveva ottenuto qualche mese fa il via libera dalla Giunta di centrodestra.

L'apertura del punto vendita a Carate prevista per la primavera 2026

Sono attualmente in corso i lavori di demolizione dei fabbricati esistenti, mentre a partire dall’inizio del nuovo anno si entrerà nel vivo del progetto con l’avvio della fase di costruzione della nuova struttura del Garden center, la cui inaugurazione è prevista per la primavera 2026.

Due saranno gli accessi - uno, che verrà realizzato ex novo, da via Della Valle; l’altro, invece, imboccando via Nuova Vallassina percorrendo la rampa di uscita dalla Statale 36 per chi proviene da Milano. Con oltre 7.000 metri quadrati di superficie di vendita e un’area impegnata di oltre 46.000 metri quadri complessivi, il nuovo «Viridea Garden Center» a Carate Brianza metterà a disposizione dei clienti piante e articoli per il giardinaggio, complementi per la casa e articoli per il Fai da Te, proposte per l’arredo-giardino e anche prodotti per la cura degli animali.

L'offerta sarà completata da una grande area dedicata al Natale, con un vero e proprio mercatino che sarà aperto ogni anno dalla metà di ottobre alla fine di gennaio.

Area gioco, laghetto e un ristorante da 900 metri quadrati

Accanto all’area di vendita, che include anche 2.600 metri quadrati di superficie scoperta destinata al vivaio, il nuovo Garden disporrà di un’area esterna di 16.000 metri destinati all’accoglienza e allo svago dei clienti. In questo spazio, liberamente fruibile dalle famiglie, saranno presenti un parco completo di laghetto e un’area giochi per bambini.

L’accoglienza sarà arricchita infine dalla presenza di «Erba Matta», il ristorante e caffetteria firmato Viridea, già presente all’interno dei punti vendita di Cusago e Rho, per una superficie di 900 metri quadrati. A disposizione del centro anche un’ampia area parcheggio con più di 300 posti auto. In occasione della nuova apertura si prevede l’assunzione di circa 70 nuove figure tra addetti alla vendita, responsabili di reparto e personale di sala, che saranno selezionate tra le risorse del territorio.

«Siamo entusiasti di avere ufficialmente iniziato i lavori per la realizzazione del nuovo Garden Center di Carate Brianza – commenta Stefano Rappo, amministratore unico di Viridea – Queste prime fasi di sviluppo del progetto ci hanno permesso di avviare ottime relazioni con le istituzioni, e siamo fiduciosi di avere gettato le basi per una collaborazione positiva con il territorio. Siamo orgogliosi di continuare a fare sviluppo e contribuire a creare nuove opportunità professionali, offrendo allo stesso tempo nei nostri spazi un’esperienza ricreativa unica nel suo genere, per tutta la famiglia».