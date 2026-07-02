Carate Brianza conferisce la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri

Un riconoscimento solenne per celebrare il legame indissolubile tra la comunità e gli uomini e le donne in divisa. Venerdì 3 luglio, l’Amministrazione comunale di Carate Brianza conferirà la Cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri.

A partire dalle 19,45 la cornice di Villa Cusani Confalonieri farà da sfondo a questo importante appuntamento istituzionale, il cui iter procedurale era iniziato a fine marzo con il voto favorevole in Aula.

A rendere la serata ancora più speciale sarà il concerto (alle 20) della Fanfara del Terzo Reggimento Carabinieri «Lombardia».

Nata nel 1820, questa straordinaria realtà rappresenta un’istituzione che, da oltre duecento anni, accompagna le cerimonie più significative dell’Arma, portando la sua musica e la sua tradizione in Italia e nel mondo.

Il primo cittadino ha voluto sottolineare il profondo significato di questo provvedimento a nome di tutta la cittadinanza:

«Il conferimento della cittadinanza onoraria rappresenta il più alto segno di stima e di ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità caratese. Un gesto che vuole premiare non solo la gloriosa storia dell’Arma, per l’occasione splendidamente rappresentata dai due secoli di tradizione della sua Fanfara, ma anche l’alto valore sociale, lo spirito di sacrificio e il costante presidio del territorio che i Carabinieri garantiscono ogni giorno per la sicurezza e la tutela di Carate Brianza».